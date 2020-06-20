Ivana Sert bu sene ezber bozdu!

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı. Televizyon ve müzik dünyasının popüler simaları, tatillerinden kesitleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte deniz sezonunu açan ünlüler...

Ünlüler deniz sezonunu açtı

1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries, Miss Turkey 2018 İkinci Güzeli olmuştu.

Bodrum'da ailesiyle birlikte tatil yapan 21 yaşındaki manken, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Genellikle sezonu Bodrum'da açan modacı Ivana Sert ise bu yıl soluğu Bozcaada'da aldı.

Geçtiğimiz yıl Bodrum'un pahalılığından dert yanan ünlü Sert, tatilinden kesitleri paylaşmayı ihmal etmedi.

Ece Sükan arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Bodrum’a giden ekip, tekneyle koyları dolaşıyor. Sükan tatil fotoğraflarını sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşıyor.

Bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla çok konuşulan oyuncu Buse Narcı hafta sonu tatili için Kilyos’a gitti. Bikinili fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Narcı o karenin altına Cem Yılmaz’ın meşhur esprisi “Little little in the middle” notunu düştü.

Buse İskenderoğlu, Göcek tatiline devam ediyor. Ünlü sunucu önceki gün teknede güneşlenirken çektiği karenin altına İngilizce “Bronzlaşmak her zaman iyi fikir” notunu düştü.

İki ayı aşkın bir süredir evinde izole olan oyuncu Nurgül Yeşilçay da tatil sezonunu açtı.

2015'te Burak Sağyaşar'la evlenip setleri bırakan Hatice Şendil 2017'de de oğlu Can'ı kucağına almıştı. Şendil dün bahçesindeki havuzun başında poz verdi. Fotoğrafı da 'bebek mavisi' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Karantina günlerinin acısını çıkaran Yeşilçay, "Denize girmek sevaptır" notu ile mayolu pozlarını sosyal medya hesabına ekledi.

62 yaşındaki şarkıcı Semiha Yankı da sezonu Çeşme'de açan isimlerinden biri oldu. Yankı, bikinili fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Sunucu Ezgi Avcı, normalleşme döneminin başlamasıyla soluğu Bodrum'da aldı.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Avcı, paylaşımına, "8 yıl sonra bu sene bana bolca Bodrum" notunu düştü.

Oyuncu Öykü Karayel, normalleşmenin başlamasıyla tatile çıktı. Eşi Can Bonomo ile sezonu açan Karayel, sahil kenarında verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Linet, havuz kenarında çekilen bu karesini "Öptüm ama prens olmadı" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan bu pozuna '2020 yaz' notunu düştü.

Dila Tarkan da balkonda poz verdi.

Zeynep Mansur, Cihan Nacar'ın çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı.

Yıllara meydan okuyan Yonca Evcimik, mayolu pozunu Instagram'da yayınladı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Alaçatı sokaklarında...

Hamile olan sosyetik güzel İdil Fırat, 'Güvercinler içinde flamingo olun!' notuyla pozunu paylaştı.

Yasmin Erbil de şezlongtaki pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Erbil sonra da bir başka bikinisiyle poz verdi.

Zeynep Alkan ise Ege kıyılarından paylaştığı bu fotoğrafa, "Yaz geliyor..." notunu düştü.

Deniz Seki'den 'Günaydın' paylaşımı...

5 aylık hamile Sinem Kobal, yeni fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Anne olmak için gün sayan oyuncu Ayşegül Tatari'nin eşi Edip Tepeli, yayınladığı fotoğrafa, "Güzel deniz..." notunu düştü.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya havuz başı fotoğrafını sayfasında yayınladı.

Demet Özdemir de tatil sezonunu açtı ve tekneden fotoğrafını paylaştı.

İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Gonca Vuslateri, yakın dostu Umut Kırca'nın çektiği bu kareyi Instagram'da yayınladı.

Şarkıcı Derya Uluğ da rotayı Göcek'e çevirdi.

Tekne tatili yapan Uluğ, zayıflığını eleştiren takipçilerine de yanıt verdi: "İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken, zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi:) Sağlıklı olduğum için Allah'a şükür ederken sizin ne düşündüğünüz inanın umrumda değil :) "