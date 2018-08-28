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Ivana Sert'in eski eşi oğlunun yanında Rus sevgilisini öpücüklere boğdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 10:38 | Son Güncelleme

Modacı Ivana Sert'in eski eşi Yurdal Sert, 3 yıldır aşk yaşadığı Rus manken Tatiana Tereschuk ile oğlu Ateş'in yanında öpüştü.

Ivana Sert'in eski eşi oğlunun yanında Rus sevgilisini öpücüklere boğdu

Modacı ve manken Ivana Sert ile 7 yıl evli kalan ve Ateş adını verdikleri bir oğlu olan Yurdal Sert, dün öğlen saatlerinde kendisinin kullandığı teknesini Türkbükü'ndeki bir otelin iskelesine yanaştırarak, oğlu Ateş ve misafirlerini aldı. Teknesine gelen sevgilisi gören Sert, oğlunun yanında sevgilisinin dudağından öptü.

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ATEŞ'İN YANINDA HOŞGELDİN ÖPÜCÜĞÜ

Misafirlerini tekneye yanaştırırken teknesine su ikmali de yapan 57 yaşındaki iş adamı, oğlunun gözü önünde sevgilisi Tatiana Tereschuk'u dudağından öperek 'hoşgeldin' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İvana Sert Yurdal Sert Tatiana Tereschuk

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