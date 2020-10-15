Ivana Sert kimdir? Ivana Sert kaç yaşında? Ivana Sert nereli?

Ivana Sert Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olmasıyla beraber hakkında araştırma yapılan isimler arasına girdi. Magazin gündeminde sıklıkla adından söz ettiren ve yaptığı her hareketiyle olay olan ünlü isim, programa konuk olacağının öğrenmesiyle beraber merak edilmeye başlandı. Şimdi çok sayıda televizyon izleyicisi, özel hayatıyla ve gündemden düşmeyen açıklamalarıyla çok konuşulan Sert ile ilgili bazı detayları merak ediyor. Peki, Ivana Sert kaç yaşında? Ivana Sert nereli?

IVANA SERT KİMDİR?

25 Ekim 1979 doğumlu olan Ivana Sert yaş olarak şu anda 41 yaşında. Sırbistan doğumlu ünlü isim Türkiye’de moda tasarımcısı, stilist ve sunucu olarak tanındı. Bunun yanı sıra Miss Belgrade tescilli manken olan Sert, oyunculuk, yazarlık, girişimcilik ve şarkıcılık da yaptı. İsmini taşıyan markanın kurucusu ve baş tasarımcısı olarak çalışan Sert, Show TV ekranlarında yayınlanan Bugün Ne Giysem programı ile çok daha fazla insan tarafından tanındı. Ünlü modacının gerçek soyadı da merak ediliyor. Ünlü ismin eski soyadı Smiljković idi.