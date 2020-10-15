Ivana Sert kimdir? Ivana Sert kaç yaşında? Ivana Sert nereli?

Ivana Sert Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olmasıyla beraber hakkında araştırma yapılan isimler arasına girdi. Magazin gündeminde sıklıkla adından söz ettiren ve yaptığı her hareketiyle olay olan ünlü isim, programa konuk olacağının öğrenmesiyle beraber merak edilmeye başlandı. Şimdi çok sayıda televizyon izleyicisi, özel hayatıyla ve gündemden düşmeyen açıklamalarıyla çok konuşulan Sert ile ilgili bazı detayları merak ediyor. Peki, Ivana Sert kaç yaşında? Ivana Sert nereli?
25 Ekim 1979 doğumlu olan Ivana Sert yaş olarak şu anda 41 yaşında. Sırbistan doğumlu ünlü isim Türkiye’de moda tasarımcısı, stilist ve sunucu olarak tanındı. Bunun yanı sıra Miss Belgrade tescilli manken olan Sert, oyunculuk, yazarlık, girişimcilik ve şarkıcılık da yaptı. İsmini taşıyan markanın kurucusu ve baş tasarımcısı olarak çalışan Sert, Show TV ekranlarında yayınlanan Bugün Ne Giysem programı ile çok daha fazla insan tarafından tanındı. Ünlü modacının gerçek soyadı da merak ediliyor. Ünlü ismin eski soyadı Smiljković idi.
Sert, modellik kariyerinden önce 16 yaşında kadar bale ve piyano okudu. Belgrad’ta yaşadığı zaman katıldığı Miss Belgrade güzellik yarışmasında birinci olan Sert, bunun ardından Miss Yugoslavia ve Miss Globe International yarışmalarına da katıldı. 2002 senesinde Türkiye’ye yerleşen ünlü isim Yurdal Sert ile tanıştı ve 2004 senesinde Beykoz’da evlendi. Ivana Sert eşi ile evlendikten sonra sosyetenin en tanınmış çiftleri arasında yerini aldı. Sert oğlunu 2006 senesinde ABD’de dünyaya getirdi. Ivana Sert oğlu Kayon Ateş’in doğumunu ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı olan Los Angeles’ta gerçekleştirdi.
Moda anlayışı, giydiği kıyafetler ve tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, özellikle magazin gündeminde İkoncan adıyla anılmaya başlandı. Sert’in Sırpça, Türkçe ve İngilizce bildiği biliniyor. Sert, son olarak şarkıcılığa başlaması ve söylediği şarkılarla gündeme gelmişti. Aynı zamanda Ivana Sert kocası Yurdal Sert’ten karşılıklı açılan boşanma davası ile 2013 senesinde ayrıldı. Şimdi, güzelliği ve düzgün fiziğiyle çok konuşulan Ivana Sert boyu ile alakalı olarak da araştırılıyor. Sert’in boyunun 1,67 olduğu biliniyor. Özel hayatıyla ilgili çok sayıda detayı sosyal medyadan sık sık takipçileriyle paylaşan Ivana Sert'in Instagram hesabında 2,2 milyon takipçi yer alıyor. Ivana Sert sevgilisi, şarkıcılık yapmaya başlaması ve Ahmet Kaya'nın şarkısını yorumlamasıyla bir dönem çok konuşulmuştu. Aynı zamanda da son dönemde popülerliğini giderek arttıran rap müzik ile ilgili de çok konuşulan açıklamalarda bulunmuştu.
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