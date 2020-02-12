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Ivana Sert sahte hesaba geçmeyi unuttu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 16:41 | Son Güncelleme

Ivana Sert, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yayın hakkında paylaşım yapan Ivana Sert, yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.

Ivana Sert sahte hesaba geçmeyi unuttu!

Şimdilerde söylediği şarkılarla gündem olan eski model ve sunucu Ivana Sert sosyal medyanın diline düştü.
Güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden olan ve sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Ivana Sert öyle bir hata yaptı ki sosyal medya onu konuştu.

  1. Sayfa programına konuk olan Ivana Sert kendini öven bir paylaşım yaptı. Ivana Sert'in bu paylaşımını tuhaf kılan şey ise kendi kendini öven sözleri sanki başkasının yazmış gibi olması. Ivana Sert'in bu paylaşımını görenler "Ivana sahte hesaba geçmeyi unutmuş" yorumları yaptı.

İşte Ivana Sert'in gülünç duruma düştüğü o paylaşımı...

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Anahtar Kelimeler:
İvana Sert, 2. Sayfa, sahte hesap,

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