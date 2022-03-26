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Ivana Sert'ten tepki çeken paylaşım! Evsiz adamın fotoğrafını yayınlayıp sordu...

26.03.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile dünyaevine giren Ivana Sert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Evsiz olduğu anlaşılan bir adamın fotoğrafını yayınlayan Sert, tepki çekti.

Ivana Sert'ten tepki çeken paylaşım! Evsiz adamın fotoğrafını yayınlayıp sordu...

Ivana Sert sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesiyle büyük tepki çekti.

Evsiz olduğu anlaşılan bir adamın fotoğrafını yayınlayan Sert, paylaşımına "Bu da bir tarz meselesi" notunu düştü.

Artından takipçilerine 'Tarz mı?' diye soran Sert'e çok sayıda tepki geldi.

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"PAZARDAN GİYİNİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, marka takıntısı olmadığını belirten 42 yaşındaki Ivana Sert, "Kıyafetlerimi kendim dikiyorum, hiçbir zaman büyük paralar harcamadım. Ben akıllı davranıyorum, paramı akıllı harcıyorum. Gayrimenkul gibi yatırımlar yapıyorum. Şık olmak ve zengin olmaya gerek yok, ben pazardan giyiniyorum. Alışveriş de yapıyorum, ikinci el markalar da kullanıyorum. Beni tanıyan bilir çok fazla para harcamıyorum. Benim tek hobim ayakkabı; ayakkabının güzel olması deri olması gerek. Suni deri sağlıklı olmadığı için ayaklar önemli, kıymetini yaşlanınca anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ivana Sert
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