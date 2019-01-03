Kıvanç Tatlıtuğ'un balık avı! Yakaladı, pişirdi, yedi

Arkadaşlarıyla soğuk havaya rağmen denize açılan Kıvanç Tatlıtuğ, tuttuğu balığın fotoğrafını eşi Başak Dizer'e gönderdi.
Dizer Tatlıtuğ, eşinin balık tutarken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı. Ünlü modacı, eşinin fotoğrafına "Akşama balık var" notunu düştü.
Eşi Tatlıtuğ'un tuttuğu balığı fırında buğulama yapan Dizer Tatlıtuğ, bu fotoğrafı da "Kendin yakala, pişir, ye" mesajıyla paylaştı.
Şu sıralar Çarpışma dizisinde rol alan Tatlıtuğ, yakın dostu Çağatay Ulusoy ile birlikte de balık avına çıkıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum