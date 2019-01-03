MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ'un balık avı! Yakaladı, pişirdi, yedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.01.2019 15:54 | Son Güncelleme

Deniz tutkusuyla bilinen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ balığa çıktı. Modacı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, ünlü oyuncunun balık avından ve akşamında yemek ziyafetlerinden fotoğrafları yayınladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un balık avı! Yakaladı, pişirdi, yedi

Arkadaşlarıyla soğuk havaya rağmen denize açılan Kıvanç Tatlıtuğ, tuttuğu balığın fotoğrafını eşi Başak Dizer'e gönderdi.

Dizer Tatlıtuğ, eşinin balık tutarken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı. Ünlü modacı, eşinin fotoğrafına "Akşama balık var" notunu düştü.

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Eşi Tatlıtuğ'un tuttuğu balığı fırında buğulama yapan Dizer Tatlıtuğ, bu fotoğrafı da "Kendin yakala, pişir, ye" mesajıyla paylaştı.

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Şu sıralar Çarpışma dizisinde rol alan Tatlıtuğ, yakın dostu Çağatay Ulusoy ile birlikte de balık avına çıkıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer Tatlıtuğ

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