Kapı eş anlamlısı nedir? Kapı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kapı kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "kapı" anlamına gelen "kapıġ" kelimesinden evrilmiştir. Söyleyişte ve yazıda /ġ/ sesinin düşmesiyle birlikte kelime "kapı" hâlini almıştır. Uzun zamandır dilimizde olan kapı kelimesinin birden fazla anlamı mevcuttur. Mecaz anlamları da olan kapı kelimesinin anlamları:

Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı

Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat

Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer

Devlet dairesi

Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri

Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı genel ağ sayfası, portal

Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân

Gidere yol açan gereksinim

Ev gezmesi için gidilen yer

Kapının eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı kelimeler her ne kadar aynı anlamda olsalar da aralarından çok ufak farklar vardır. Bazı durumlarda birbirlerinin anlamlarını tam olarak karşılamazlar ancak benzer anlamı karşılarlar. Bir diğer farklılık da ana kelimenin birden fazla anlamı olabilir ancak eş anlamlı kelime bir ya da iki anlamını karşılar, kelimenin tüm anlamını karşılamaz. Bu bağlamda eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka kelimelerin ve cümlenin bağlamına bakmamız gerekir. Kapı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de bağlama göre cümle içinde kullanılabilir. Kapı eş anlamlısı kelimeler:

Bap

Portal

Kapı eş anlamlısı olan bap ve portal kelimeleri, kapının eş anlamı olarak çok sık kullanılmayan, tercih edilmeyen kelimelerdir.

Kapının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Kapı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: