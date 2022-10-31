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Kapı eş anlamlısı nedir? Kapı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimi sözcükler iletilmek istenen mesajda alıcıyı bazen duygu bazen düşünce yönünden daha çok etkileyebilmek için söz sanatlarına başvurabilirler. Yan anlamlarla, mecaz anlamlarla, benzetmelerle yapılan söz sanatları, şiirden düz yazıya kadar çok çeşitli yazı türünde kullanılır. Eş anlamlı kelimeler de çoğu zaman başvurulan kaynaklardan biridir. Yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlıya sahip olan kapının eş anlamlıları nelerdir?

Kapı eş anlamlısı nedir? Kapı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kapı kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "kapı" anlamına gelen "kapıġ" kelimesinden evrilmiştir. Söyleyişte ve yazıda /ġ/ sesinin düşmesiyle birlikte kelime "kapı" hâlini almıştır. Uzun zamandır dilimizde olan kapı kelimesinin birden fazla anlamı mevcuttur. Mecaz anlamları da olan kapı kelimesinin anlamları:

  • Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
  • Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat
  • Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer
  • Devlet dairesi
  • Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri
  • Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı genel ağ sayfası, portal
  • Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân
  • Gidere yol açan gereksinim
  • Ev gezmesi için gidilen yer
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Kapının eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı kelimeler her ne kadar aynı anlamda olsalar da aralarından çok ufak farklar vardır. Bazı durumlarda birbirlerinin anlamlarını tam olarak karşılamazlar ancak benzer anlamı karşılarlar. Bir diğer farklılık da ana kelimenin birden fazla anlamı olabilir ancak eş anlamlı kelime bir ya da iki anlamını karşılar, kelimenin tüm anlamını karşılamaz. Bu bağlamda eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka kelimelerin ve cümlenin bağlamına bakmamız gerekir. Kapı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de bağlama göre cümle içinde kullanılabilir. Kapı eş anlamlısı kelimeler:

  • Bap
  • Portal

Kapı eş anlamlısı olan bap ve portal kelimeleri, kapının eş anlamı olarak çok sık kullanılmayan, tercih edilmeyen kelimelerdir.

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Kapının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Kapı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Aralık bıraktığı baptan kedi yavruları içeri girmiş, sıcacık salonda uyuya kalmışlar, anneleri ise sokakta ağlayarak onları arıyordu.
  • Bapları kilitleyin, camların panjurlarını da kapatmayı unutmayın.
  • Apartmanın babının otomatiği bozulmuş, herkes anahtarıyla açmak zorunda, yanınıza almayı unutmayın.
  • Babı çalmadan içeri girdiği için öğretmeni onu uyardı ve ne yapması gerektiğini anlattı.
  • Reklamlar portala tam olarak yüklenmediği için portal çökmüş.
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