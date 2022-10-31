Kapı eş anlamlısı nedir? Kapı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kapı kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "kapı" anlamına gelen "kapıġ" kelimesinden evrilmiştir. Söyleyişte ve yazıda /ġ/ sesinin düşmesiyle birlikte kelime "kapı" hâlini almıştır. Uzun zamandır dilimizde olan kapı kelimesinin birden fazla anlamı mevcuttur. Mecaz anlamları da olan kapı kelimesinin anlamları:
Eş anlamlı kelimeler her ne kadar aynı anlamda olsalar da aralarından çok ufak farklar vardır. Bazı durumlarda birbirlerinin anlamlarını tam olarak karşılamazlar ancak benzer anlamı karşılarlar. Bir diğer farklılık da ana kelimenin birden fazla anlamı olabilir ancak eş anlamlı kelime bir ya da iki anlamını karşılar, kelimenin tüm anlamını karşılamaz. Bu bağlamda eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka kelimelerin ve cümlenin bağlamına bakmamız gerekir. Kapı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de bağlama göre cümle içinde kullanılabilir. Kapı eş anlamlısı kelimeler:
Kapı eş anlamlısı olan bap ve portal kelimeleri, kapının eş anlamı olarak çok sık kullanılmayan, tercih edilmeyen kelimelerdir.
Kapı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: