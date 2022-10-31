Kapalı eş anlamlısı nedir? Kapalı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kapalı kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Eski Türkçede "kapak, kapı" anlamlarına gelen "kapaġ" kelimesine eklenen "+lI(ġ)" ekiyle türetilen "kapaġlu" kelimesinden evrilmiştir. Zamanla yapısal ve söyleyiş olarak değişime uğrayan kelime "kapalı" hâlini almıştır. Sıfat görevinde ve mecaz anlamda da kullanılabilen Türk Dil Kurumuna göre kapalının anlamları:

Kapanmış olan, açılmamış

Geçilmez durumda olan

Çalışma süresi sona ermiş iş yeri

Başı örtülü

Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem

Gizli, saklı

Açık olmayan giysi

Bulutlu, karanlık hava

İçe dönük yaradılışta olan

Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan

Kapalının eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Kapalının tanımı birden fazladır. Kapalı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ya da sözcükler kapalının bahsedilen anlamlar ışığında aynı ya da benzerdir. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken nokta cümlenin anlamıdır. Eş anlamlı kelimeler benzer anlamları taşısalar da kapalı kelimesinin on farklı anlamı vardır ve eş anlamlı kelimeleri de bu anlamlara göre belirlenmelidir. Yani cümlenin anlamına uygun düşmeyecek bir eş anlamlısı kullanılmalıdır. Kapalı eş anlamlısı olan kelimeler:

Bağlı

Boğunuk

Mestur

Mesture

Örtük

Tutuk

Zımni

Kapalı eş anlamlıları ile örnek cümleler neler

Kapalı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: