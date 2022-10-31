EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Kapalı eş anlamlısı nedir? Kapalı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kapalı eş anlamlısı nedir? Kapalı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılışları farklı ancak anlam bakımından aynı olan sözcüklere anlamdaş ya da eş anlamlı sözcükler denir. Eş anlamlı sözcükler gerek olduğunda birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Eş anlamlı sözcükler birbirleri yerine kullanılabilen, anlam bakımından aynı olan sözcüklerdir. Bu sözcükler eş sesli sözcüklerle karıştırmamak gerekir. En önemli farkları yazılışlarının farklı olmasıdır. Kapalı kelimesi de eş anlamlı kelimeye sahip bir kelimedir. Peki, kapalının eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Kapalı eş anlamlısı nedir? Kapalı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kapalı kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Eski Türkçede "kapak, kapı" anlamlarına gelen "kapaġ" kelimesine eklenen "+lI(ġ)" ekiyle türetilen "kapaġlu" kelimesinden evrilmiştir. Zamanla yapısal ve söyleyiş olarak değişime uğrayan kelime "kapalı" hâlini almıştır. Sıfat görevinde ve mecaz anlamda da kullanılabilen Türk Dil Kurumuna göre kapalının anlamları:

  • Kapanmış olan, açılmamış
  • Geçilmez durumda olan
  • Çalışma süresi sona ermiş iş yeri
  • Başı örtülü
  • Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem
  • Gizli, saklı
  • Açık olmayan giysi
  • Bulutlu, karanlık hava
  • İçe dönük yaradılışta olan
  • Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan
Kaynak eş anlamlısı nedir? Kaynak eş anlamlısı nedir?

Kapalının eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Kapalının tanımı birden fazladır. Kapalı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ya da sözcükler kapalının bahsedilen anlamlar ışığında aynı ya da benzerdir. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken nokta cümlenin anlamıdır. Eş anlamlı kelimeler benzer anlamları taşısalar da kapalı kelimesinin on farklı anlamı vardır ve eş anlamlı kelimeleri de bu anlamlara göre belirlenmelidir. Yani cümlenin anlamına uygun düşmeyecek bir eş anlamlısı kullanılmalıdır. Kapalı eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Bağlı
  • Boğunuk
  • Mestur
  • Mesture
  • Örtük
  • Tutuk
  • Zımni
Sinirli eş anlamlısı nedir? Sinirli eş anlamlısı nedir?

Kapalı eş anlamlıları ile örnek cümleler neler

Kapalı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Odada dolapların yanında bağlı bir bölme daha vardı, orada erzakları depolar böylece eşyaların oda içinde fazla yer tutmasını engellerdi.
  • Toplantıda kağıda yazılmış zımni bir bilgi verildi, oturum başkanının kimseyle bu bilgiyi paylaşmaması merak uyandırdı.
  • Söyledikleri öyle örtüktü ki ne bir yorum yapılabiliyordu ne de karşı çıkılabiliyordu, yine hiçbir sonuca varamadan ayrıldık toplantıdan.
  • Mestur tuttuğu bir dosyası var ama taşınırken kaybettiğini düşünüyor çünkü iki aydır hiçbir kutunun içinden çıkmamış.
  • "Saklı Bahçe" adlı bir çay bahçesi bulmuşlar, İstanbul'da ama öyle bir boğunuk havası var ki sorma
Netice eş anlamlısı nedir? Netice eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Olanak eş anlamlısı nedir?Olanak eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir kapalı anlık fiyat

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.