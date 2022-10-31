Kapalı eş anlamlısı nedir? Kapalı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kapalı kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Eski Türkçede "kapak, kapı" anlamlarına gelen "kapaġ" kelimesine eklenen "+lI(ġ)" ekiyle türetilen "kapaġlu" kelimesinden evrilmiştir. Zamanla yapısal ve söyleyiş olarak değişime uğrayan kelime "kapalı" hâlini almıştır. Sıfat görevinde ve mecaz anlamda da kullanılabilen Türk Dil Kurumuna göre kapalının anlamları:
- Kapanmış olan, açılmamış
- Geçilmez durumda olan
- Çalışma süresi sona ermiş iş yeri
- Başı örtülü
- Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem
- Gizli, saklı
- Açık olmayan giysi
- Bulutlu, karanlık hava
- İçe dönük yaradılışta olan
- Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan
Kapalının eş anlamlısı olan kelimeler nedir?
Kapalının tanımı birden fazladır. Kapalı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ya da sözcükler kapalının bahsedilen anlamlar ışığında aynı ya da benzerdir. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken nokta cümlenin anlamıdır. Eş anlamlı kelimeler benzer anlamları taşısalar da kapalı kelimesinin on farklı anlamı vardır ve eş anlamlı kelimeleri de bu anlamlara göre belirlenmelidir. Yani cümlenin anlamına uygun düşmeyecek bir eş anlamlısı kullanılmalıdır. Kapalı eş anlamlısı olan kelimeler:
- Bağlı
- Boğunuk
- Mestur
- Mesture
- Örtük
- Tutuk
- Zımni
Kapalı eş anlamlıları ile örnek cümleler neler
Kapalı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:
- Odada dolapların yanında bağlı bir bölme daha vardı, orada erzakları depolar böylece eşyaların oda içinde fazla yer tutmasını engellerdi.
- Toplantıda kağıda yazılmış zımni bir bilgi verildi, oturum başkanının kimseyle bu bilgiyi paylaşmaması merak uyandırdı.
- Söyledikleri öyle örtüktü ki ne bir yorum yapılabiliyordu ne de karşı çıkılabiliyordu, yine hiçbir sonuca varamadan ayrıldık toplantıdan.
- Mestur tuttuğu bir dosyası var ama taşınırken kaybettiğini düşünüyor çünkü iki aydır hiçbir kutunun içinden çıkmamış.
- "Saklı Bahçe" adlı bir çay bahçesi bulmuşlar, İstanbul'da ama öyle bir boğunuk havası var ki sorma