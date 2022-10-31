EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Ne eş anlamlısı nedir? Ne kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ne eş anlamlısı nedir? Ne kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz birçok millete ev sahipliği yapmıştır. Bu da Türkçeye kültürel etkileşim katmıştır. Birçok kelime günümüze kadar gelerek yeni kelimeler oluşturmuş ve evrilmiştir. Ne sözcüğü günümüz Türkçesine Eski Türkçeden gelmiştir. Türkçemizde bulunan birçok eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Peki, ne kelimesinin eş anlamlısı nedir, cümle içinde nasıl kullanılması gerekir?

Ne eş anlamlısı nedir? Ne kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ne sözcüğü günümüz Türkçesine, Eski Türkçeden günümüze kadar evrilerek gelmiş bir kelimedir. Sürekli olarak günlük hayatımızda kullandığımız bir soru sözcüğüdür. Sorunun yanında zamir, zarf ve ünlem olarak kullanıldığında soru kalıbından çıkarak duygu, durum, konu ya da içerik ifadesinde de kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre ne kelimesinin sözlük anlamları şu şekildedir:

  • Hangi şey
  • Her şey
  • Birçok şey
  • Hangi
  • Nasıl
  • Neden
  • Şaşma veya abartı bildiren bir söz
  • "Sana ne, bana ne" gibi sorularda "ne ilgisi var" anlamına gelen bir söz
  • Soru biçiminde şaşma bildiren bir ünlem

Ne kelimesinin farklı anlamlarının olmasından dolayı eş anlamlıları kullanılırken ne kelimesinin hangi anlamlarda kullanılmasını kontrol etmek gerekir.

Davet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Davet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Ne kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde de eş anlamlı kelimeler yani anlamdaş kelimeler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimeleri birbirinden ayıran şey yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olmasıdır. Halk arasında bu sözcüklere eş anlamlı yerine zaman zaman anlamdaş sözcükler de denebilir.

Ne eş anlamlısı birçok kelime vardır ancak bu kelimeler tam olarak aynı anlamı karşılamaz ancak benzer anlamlarda kullanılır. Bunun sebebi de soru, zamir, zarf, ünlem olarak kullanılmaktadır. Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Soru kalıbı olmasına rağmen ne kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler vardır. Nenin eş anlamlısı şu şekildedir:

  • Nasıl
  • Hangi
Hafif kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hafif kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Nenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ne kelimesi cümle içerisinde dört farklı hâlde kullanılabilir. Kullanım hâllerine göre ne sözcüğü ile örnekler değişebilir. Ne kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Hangisini istediğini o da bilmez.
  • Kimin hangi eşyası varsa hepsini getir.
  • Nasıl isterse yapar.
  • Hangisini istersen alabilirsin bana sormana gerek yok.
  • Bu hangi kıyafet?
  • Nasıl güzel papatyalar!
  • Nasıl kaba bir kadın!
  • Nasıl yıkıldı ha!
  • Hangi sebeple bunu bana yaptın?
  • Nasıl da güzel bir gün! Hava güneşli ve oldukça sıcak.
Fare eş anlamlısı nedir? Fare eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Serüven eş anlamlısı nedir? Serüven eş anlamlısı nedir?
Olay eş anlamlısı nedir?Olay eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı eş anlamlısı nedir ne demek

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.