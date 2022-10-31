Ne eş anlamlısı nedir? Ne kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ne sözcüğü günümüz Türkçesine, Eski Türkçeden günümüze kadar evrilerek gelmiş bir kelimedir. Sürekli olarak günlük hayatımızda kullandığımız bir soru sözcüğüdür. Sorunun yanında zamir, zarf ve ünlem olarak kullanıldığında soru kalıbından çıkarak duygu, durum, konu ya da içerik ifadesinde de kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre ne kelimesinin sözlük anlamları şu şekildedir:

Hangi şey

Her şey

Birçok şey

Hangi

Nasıl

Neden

Şaşma veya abartı bildiren bir söz

"Sana ne, bana ne" gibi sorularda "ne ilgisi var" anlamına gelen bir söz

Soru biçiminde şaşma bildiren bir ünlem

Ne kelimesinin farklı anlamlarının olmasından dolayı eş anlamlıları kullanılırken ne kelimesinin hangi anlamlarda kullanılmasını kontrol etmek gerekir.

Ne kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde de eş anlamlı kelimeler yani anlamdaş kelimeler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimeleri birbirinden ayıran şey yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olmasıdır. Halk arasında bu sözcüklere eş anlamlı yerine zaman zaman anlamdaş sözcükler de denebilir.

Ne eş anlamlısı birçok kelime vardır ancak bu kelimeler tam olarak aynı anlamı karşılamaz ancak benzer anlamlarda kullanılır. Bunun sebebi de soru, zamir, zarf, ünlem olarak kullanılmaktadır. Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Soru kalıbı olmasına rağmen ne kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler vardır. Nenin eş anlamlısı şu şekildedir:

Nasıl

Hangi

Nenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ne kelimesi cümle içerisinde dört farklı hâlde kullanılabilir. Kullanım hâllerine göre ne sözcüğü ile örnekler değişebilir. Ne kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: