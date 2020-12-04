Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İyi Aile Babası ve Bir Zamanlar Çukurova yarışı... 3 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

İyi Aile Babası ve Bir Zamanlar Çukurova yarışı... 3 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 04.12.2020 10:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İyi Aile Babası ve Bir Zamanlar Çukurova yarışı... 3 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

3 Aralık 2020 Perşembe günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 3 Aralık Perşembe günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 3 Aralık 2020 Perşembe akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

3 Aralık Perşembe akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 3 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Alev Alev, Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Sol Yanım ve Kalk Gidelim dizisi ekranlara geldi. Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle yeni dizi İyi Aile Babası ile MasterChef Türkiye yarışması izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Perşembe günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Kuruluş Osman" dizisi seyirciyle buluştu.

Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında "İy Aile Babası" dizisi yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında "Star Haber" Sol Yanım dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi "Mucşze Doktor" ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Kalk Gidelim" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışmasından sonra akşam kuşağında ise "MasterChef Türkiye" ekranlara geldi.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Alev Alev” dizisi yayınlandı.

3 ARALIK 2020 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 3 Aralık 2020 Perşembe reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 3 Aralık Perşembe total reyting rakamları açıklandı.

3 Aralık Perşembe total reyting sıralaması şöyle oldu;

ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özeti ise en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan Mucize Doktor dizisi en çok izlenenler listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Fox TV'de akşam kuşağında izleyicinin karşısına çıkan “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” programı ise total reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.

ATV’nin öğleden sonra kuşağının sevilen kadın programı “Esra Erol’da” en çok izlenenler sırasında beşinci sırayı aldı.

Show TV ekranlarına gelen “Alev Alev” dizisinin yeni bölümü altıncı sıradan listeye giriş yaptı.

Kanal D’nin yeni dizisi “İyi Aile Babası” ise kendisine on dördüncü sıradan yer bulabildi.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada Alev Alev dizisinin yeni bölümü yerini aldı. Beşinci sıraya ise Kanal D ekranlarında gelen İyi Aile Babası dizisi yerleşti.

TV yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Mevlana Haftası başladı! Mevlana’nın sözleri ve anlamları!Mevlana Haftası başladı! Mevlana’nın sözleri ve anlamları!
Vecihi Hürkuş’un hayatı.... Hürkuş: Göklerdeki KahramanVecihi Hürkuş’un hayatı.... Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

O Ses Türkiye ile tanındı... Dilber Ay’ın gençliğini oynayacak

O Ses Türkiye ile tanındı... Dilber Ay’ın gençliğini oynayacak

Warner Bros’tan olay yaratan karar: Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası internette yayınlanacak!

Warner Bros’tan olay yaratan karar: Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası internette yayınlanacak!

90’lara damga vuran yerli diziler!

90’lara damga vuran yerli diziler!

Cinsiyet değiştiren dünyaca ünlü isimler!

Cinsiyet değiştiren dünyaca ünlü isimler!

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Diğer Haberler

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 4 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

MasterChef Türkiye 3 Aralık Engelliler Günü’ne özel olarak 7 misafirini ağırladı!

MasterChef Türkiye’nin sürpriz konukları!

TV yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

4 Aralık TV yayın akışı

Mevlana Haftası başladı... 2-9 Aralık Mevlana Haftası’na ithafen Mevlana sözleri ve anlamları! Resimli Hz. Mevlana sözleri...

Mevlana Haftası başladı! Mevlana’nın sözleri ve anlamları!

Türk televizyon tarihine damga vuran, bir kere denk geldiğinizde başından kalkamadığınız diziler!

90’lara damga vuran yerli diziler!

Ücretsiz BluTV izleme 2020... BluTV 5-6 Aralık hafta sonu ücretsiz mi oldu? BluTV ücretsiz nasıl izlenir?

BluTV ücretsiz nasıl izlenir?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.