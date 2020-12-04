İyi Aile Babası ve Bir Zamanlar Çukurova yarışı... 3 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

3 Aralık Perşembe akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 3 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.
Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Alev Alev, Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Sol Yanım ve Kalk Gidelim dizisi ekranlara geldi. Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle yeni dizi İyi Aile Babası ile MasterChef Türkiye yarışması izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Perşembe günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Kuruluş Osman" dizisi seyirciyle buluştu.
Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında "İy Aile Babası" dizisi yayınlandı.
Star Tv'nin akşam kuşağında "Star Haber" Sol Yanım dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.
Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi "Mucşze Doktor" ekranlara geldi.
TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Kalk Gidelim" izleyici ile buluştu.
TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışmasından sonra akşam kuşağında ise "MasterChef Türkiye" ekranlara geldi.
Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Alev Alev” dizisi yayınlandı.
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 3 Aralık 2020 Perşembe reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 3 Aralık Perşembe total reyting rakamları açıklandı.
3 Aralık Perşembe total reyting sıralaması şöyle oldu;
ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özeti ise en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.
Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan Mucize Doktor dizisi en çok izlenenler listesinde üçüncü sıraya yerleşti.
Fox TV'de akşam kuşağında izleyicinin karşısına çıkan “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” programı ise total reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.
ATV’nin öğleden sonra kuşağının sevilen kadın programı “Esra Erol’da” en çok izlenenler sırasında beşinci sırayı aldı.
Show TV ekranlarına gelen “Alev Alev” dizisinin yeni bölümü altıncı sıradan listeye giriş yaptı.
Kanal D’nin yeni dizisi “İyi Aile Babası” ise kendisine on dördüncü sıradan yer bulabildi.
AB reyting listesinde ise ilk sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada Alev Alev dizisinin yeni bölümü yerini aldı. Beşinci sıraya ise Kanal D ekranlarında gelen İyi Aile Babası dizisi yerleşti.
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