İyi Aile Çocuğu filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte İyi Aile Çocuğu filmi oyuncu kadrosu

Komedi türünde yer Alan İyi Aile Çocuğu filmi, birçok izleyici tarafından oldukça sevilen ve günümüzde de halen izlenen başarılı Türk yapımları arasına girmeyi başarmıştır. Kemal Sunal ve Harika Avcı’nın başarılı oyunculuğu ile öne çıkan filmin yapımcılığını Selim Soydan üstlenmiştir.

İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU

Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürür. Birbirinden ayrı yaşayan ikiz kardeşler, birbirlerinden tamamen farklı şartlarda yetişmiştir. İkizlerden biri etrafında terör estiren bir gangster olurken, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olmuştur. Kemal ve Cemal kardeşlerin yolları ise gelişen bir dizi olay sonucu bir noktada kesişmiştir.

İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Görüntü yönetmenliğini Kenan Kurt'un yaptığı ve 79 dakika süren film, İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilmiştir.

İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Cemal / Kemal

Harika Avcı - Oya

Nubar Terziyan - Öğretmen

Yavuz Karakaş - Mafya Şefi

Saadet Gürses - Ayten

Nejat Gürçen - Garson

Merih Fırat

Macit Flordun - Cemal'in Adamı

Çetin Başaran - Cemal'in Adamı

Sevil Üstekin - Ferdane

Saadet Gürses

Tülin Tan

Ali Şen - Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası

Osman F. Seden - Mafya Şefi

Renan Fosforoğlu - Ferdane'nin babası

Gülten Ceylan - Nermin

Açelya Aytaç



