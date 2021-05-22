İyi Aile Çocuğu filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte İyi Aile Çocuğu filmi oyuncu kadrosu

Komedi türünde yer Alan İyi Aile Çocuğu filmi, birçok izleyici tarafından oldukça sevilen ve günümüzde de halen izlenen başarılı Türk yapımları arasına girmeyi başarmıştır. Kemal Sunal ve Harika Avcı’nın başarılı oyunculuğu ile öne çıkan filmin yapımcılığını Selim Soydan üstlenmiştir.
Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürür. Birbirinden ayrı yaşayan ikiz kardeşler, birbirlerinden tamamen farklı şartlarda yetişmiştir. İkizlerden biri etrafında terör estiren bir gangster olurken, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olmuştur. Kemal ve Cemal kardeşlerin yolları ise gelişen bir dizi olay sonucu bir noktada kesişmiştir.
Görüntü yönetmenliğini Kenan Kurt'un yaptığı ve 79 dakika süren film, İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilmiştir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum