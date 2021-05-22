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İyi Aile Çocuğu filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte İyi Aile Çocuğu filmi oyuncu kadrosu

22.05.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedi filmlerinin ustası başarılı oyuncu Kemal Sunal’ın başrolde yer aldığı İyi Aile Çocuğu filmi, 1978 yılında çekilmiştir. Senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden’in üstlendiği filmde, Kemal Sunal’ın yanında Harika Avcı ve Ali Şen gibi isimler de yer alıyor.

İyi Aile Çocuğu filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte İyi Aile Çocuğu filmi oyuncu kadrosu

Komedi türünde yer Alan İyi Aile Çocuğu filmi, birçok izleyici tarafından oldukça sevilen ve günümüzde de halen izlenen başarılı Türk yapımları arasına girmeyi başarmıştır. Kemal Sunal ve Harika Avcı’nın başarılı oyunculuğu ile öne çıkan filmin yapımcılığını Selim Soydan üstlenmiştir.

İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU

Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürür. Birbirinden ayrı yaşayan ikiz kardeşler, birbirlerinden tamamen farklı şartlarda yetişmiştir. İkizlerden biri etrafında terör estiren bir gangster olurken, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olmuştur. Kemal ve Cemal kardeşlerin yolları ise gelişen bir dizi olay sonucu bir noktada kesişmiştir.

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İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Görüntü yönetmenliğini Kenan Kurt'un yaptığı ve 79 dakika süren film, İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilmiştir.

İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCU KADROSU

  • Kemal Sunal - Cemal / Kemal
  • Harika Avcı - Oya
  • Nubar Terziyan - Öğretmen
  • Yavuz Karakaş - Mafya Şefi
  • Saadet Gürses - Ayten
  • Nejat Gürçen - Garson
  • Merih Fırat
  • Macit Flordun - Cemal'in Adamı
  • Çetin Başaran - Cemal'in Adamı
  • Sevil Üstekin - Ferdane
  • Saadet Gürses
  • Tülin Tan
  • Ali Şen - Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası
  • Osman F. Seden - Mafya Şefi
  • Renan Fosforoğlu - Ferdane'nin babası
  • Gülten Ceylan - Nermin
  • Açelya Aytaç


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Anahtar Kelimeler:
Harika Avcı Kemal Sunal
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