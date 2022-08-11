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İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil bikinili tekne pozlarıyla yaktı geçti!

11.08.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyilik dizisinde canlandırdığı Neslihan karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hatice Şendil, tatil paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Fit görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncu, son olarak bikinili tekne pozlarıyla gündeme geldi.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil bikinili tekne pozlarıyla yaktı geçti!

39 yaşındaki güzel oyuncu Hatice Şendil, İyilik dizisinde canlandırdığı Neslihan karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Hatice Şendil, son olarak bikinili tekne pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Güzel oyuncunun muhteşem fiziği dikkat çekti.

TEKNE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu Hatice Şendil, eşiyle birlikte tatilini sürdürmeye devam ediyor.

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Çıktığı tatilden bikinili tekne pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, muhteşem fiziğiyle nefes kesti.

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Şendil'in pozları sonrasında takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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Takipçileri güzel oyuncunun pozlarına, "Muhteşemsin" ve "Melek gibisin" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Hatice Şendil, 2008-2010 yılları arasında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Ebru Alemdar rolüyle tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline geldi.

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2012-2014 yılları arasında yayınlanan başrolünü oynadığı ''Dila Hanım'' adlı dizide Erkan Petekkaya, Mahir Günşiray, Necip Memili ve Yonca Cevher ile birlikte rol aldı.

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Güzel oyuncu 2015 yılında Burak Sağyaşar ile evlenmiş, 2017 yılında Can adında bir oğulları olmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Hatice Şendil Instagram iyilik
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