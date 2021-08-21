İzdihamda ezilen 14 yaşındaki Afgan kızın görüntüsü yürek burktu: Dünya bize yüz çevirdi

Kabil Havalimanı'ndaki izdihamda hayatını kaybeden 14 yaşındaki bir kızın ailesi, ülkeyi terk etmek isteyen Afganların içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çekmek için kızlarının kefenlenmiş vücudunun fotoğrafını yayınladı.

Lise öğrencisi Marzia Rahmati, ebeveynleri ve küçük kardeşleriyle Afganistan dışında yeni bir hayat hayal ederken ailesiyle birlikte akrabalarının da bulunduğu Tacikistan'a gitmek istedi. Ancak çıkan kargaşada yere düşen ve birçok kişinin ayakları altında ezilen Marzia organlarının ezilmesi nedeniyle orada hayatını kaybetti.

''DÜNYA BİZE YÜZ ÇEVİRDİ''

28 yaşındaki teyze Zakia Ahmadi, ailesinin kızlarının ölümüyle 'yıkıldığını' söyledi ve ekledi: İnsanların şu anda burada gerçekte neler olduğunu görmelerini istiyoruz, dünya bize yüz çevirdiği için küçük bir kız öldü. Kız kardeşim Fatima ve ailesi, kızlarının eğitimine devam etmesini istedi ve bunun Taliban altında mümkün olmayacağını biliyorlardı. Ülkeyi terk etmek için gerekli tüm belgelere sahiplerdi, ancak havaalanındaki kargaşa buna izin vermedi. Silah sesleri vardı ve herkes panikle canını kurtarmak için koşuşuyordu. İki küçük çocukları daha vardı ancak Marzia'yı koruyamadılar. Marzia onlardan ayrılıp koşuşturma içinde yere yığıldı. Babası ona ulaştığında zar zor nefes alıyordu. Her yerinde çok fazla morluk vardı ve iç kanama geçiriyordu. Hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetti.

HAYALİ ÖĞRETMEN OLMAKTI

Marzia'nın 32 yaşındaki annesi Fatima da izdiham sırasında yaralandı, ancak daha sonra hastaneden taburcu edildi. Zakia, yetenekli bir öğrenci olan yeğeninin bir kız okulunda 9. sınıf öğrencisi olduğunu ve öğretmen olmayı hayal ettiğini söyledi.

Bununla birlikte bir Taliban yetkilisine göre, Pazar gününden bu yana Kabil havalimanında ve çevresinde en az 12 kişi öldü. Reuters'a konuşan bir Taliban yetkilisi, ölümlerin ya silah seslerinden ya da izdihamdan kaynaklandığını söyledi.



