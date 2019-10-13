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İzel'in son hali olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran şarkıcılardan İzel sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İzel'in son haline yorum yağdı.

İzel'in son hali olay oldu!

Şarkıcı İzel son paylaşımıyla olay oldu! Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan İzel yeni tarzıyla dikkat çekti. Ancak İzel'in son hali takipçileri ikiye böldü.

İzel, “Yeni sürümüm, yakında plus’ı da gelecek” notuyla paylaştığı fotoğrafta Ece Seçkin’e benzetildi.

Takipçilerin bir kısmı İzel'in bu halini beğenirken bir kısmı ise İzel'in photoshop ve filtreleri abarttığını söyledi. Bazı takipçileri ise fotoğrafın altına 'İzel'den başka herkese benziyor' yorumunu yaptı.

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İzel geçtiğimiz günlerde makyajsız görüntülenmiş ve eski sevgilisi Sinan Akçıl’ın, Burcu Kıratlı ile boşanmasına üzüldüğünü söylemişti.

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