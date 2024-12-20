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  4. İzleyenler gözlerine inanamadı! Yapışkanlı dudak silikonlarını böyle çıkarttı: "Kafam çok karıştı"

İzleyenler gözlerine inanamadı! Yapışkanlı dudak silikonlarını böyle çıkarttı: "Kafam çok karıştı"

20.12.2024 17:21
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.12.2024 17:21
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. TikTok'ta 'paigecolemakeup' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın dudaklarına yapışkanlı silikon yaptı. Denizden çıktığında ise bu silikonları kamera karşısında çıkarttı. O anlar milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü güzellik standartlarını alt üst etti. TikTok'ta 'paigecolemakeup' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın daha dolgun dudaklara sahip olmak için güzellik merkezlerine gitmeye gerek olmadığını söylerken dudaklarına yapışkanlı dudak dolgularını koydu.

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Uzaktan bakıldığında yapışkanlı olduğu anlaşılmayan silikonları kadın kamera karşısında çıkartınca kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Genç kadın paylaşımına, "Dudakları soymak ne kadar çılgınca?" notunu ekledi.

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O anlara sosyal medyadan yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kafam çok karıştı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlerken çok kötü oldum" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
estetik
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