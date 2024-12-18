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  4. Akıma anne dokunuşu! İki kardeş aynı anda annelerini aradı... Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı

Akıma anne dokunuşu! İki kardeş aynı anda annelerini aradı... Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı

18.12.2024 16:55
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.12.2024 16:55
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Sosyal medyada son dönemde kadınlar aynı anda eşlerine telefon ederek hangisinin önce arayacağına yönelik bir yarışmayı adeta akım haline getirmişti. Bu kez iki kardeş bu akımı annelerinin üzerinde denemek istedi. İkisi de aynı anda annelerine telefon etti ve hangisine daha önce döneceğini görmek için beklemeye başladı. Ortaya sosyal medyayı eğlendiren görüntüler çıktı.

Sosyal medyada her geçen gün birbirinden ilginç akımlar trend haline gelerek dünya geneline yayılıyor. Son dönemde kadınların telefon araması üzerinden eşlerini yarıştırdıkları bir akım son derece popülerdi.

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Bu akımı iki kardeş annelerinde denemek istedi. Aynı anda annelerine telefon eden ikili önce dönüş yapılanın kim olduğunu görmek için beklediler. Sonuçta ise kazanan küçük kardeş oldu.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullancısıı gönderiye, "Küçük kardeşin telefonu daha önce aramış demek ki" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gördüğüm en sevimli akımlardan biri" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok saçma bir numarayı aynı anda iki kişi aradığı zaman hangisi önce düşerse o arama sesi çalar diğer arayan numara ise meşgul çalar. doğal olarak karşıya bir çağrı düşer ve karşı taraf telefonu çaldırıp kapatan numarayı geri arar demek ki burada küçük kız kardeşin numarası ilk annesini aradığı için anne geri dönüş yapıyor, bundan doğal ne var
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