Akıma anne dokunuşu! İki kardeş aynı anda annelerini aradı... Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı

Sosyal medyada her geçen gün birbirinden ilginç akımlar trend haline gelerek dünya geneline yayılıyor. Son dönemde kadınların telefon araması üzerinden eşlerini yarıştırdıkları bir akım son derece popülerdi.

Bu akımı iki kardeş annelerinde denemek istedi. Aynı anda annelerine telefon eden ikili önce dönüş yapılanın kim olduğunu görmek için beklediler. Sonuçta ise kazanan küçük kardeş oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullancısıı gönderiye, "Küçük kardeşin telefonu daha önce aramış demek ki" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gördüğüm en sevimli akımlardan biri" yorumunu yaptı.