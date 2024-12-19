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İnsanların girmesi kesinlikle yasak! Giren her şeyi saniyeler içinde yok ediyor: Girişinde bile ağır bir şekilde hastalandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.12.2024 10:20
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TikTok ve YouTube'da birçok cesur kişinin ölümüne meydan okuyan hareketler denediğini gördük. Ancak Kosta Rika'daki bu 'Ölüm Mağarası' kesinlikle girilmesi yasaklanan bir yer. Bu mağara içine giren her canlının ölümüne neden oluyor. Üstelik bu işlem sadece saniyeler içinde gerçekleşiyor.

İnsanların girmesi kesinlikle yasak! Giren her şeyi saniyeler içinde yok ediyor: Girişinde bile ağır bir şekilde hastalandı

MYNET|DIŞ HABERLER Güney Amerika'nın Kosta Rika bölgesinde Poas Yanardağı'nın yanında yer alan mağara tüm dünyada 'Ölüm Mağarası' olarak adlandırılıyor. Bu korkunç üne sahip olmasının nedeni ise mağaraya giren herhangi bir canlının sağ kurtulamaması. Yerel haber kaynakları, 'Cueva de la Muerte' adlı mağaranın çok küçük olduğunu, sadece iki metre derinliğinde ve üç metre uzunluğunda olduğunu söylüyor. Ancak güçlü bir yapıya sahip.

İÇERİYE GİRMEDEN HASTALANDI

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Mağaranın yasaklanmadan önceki ilk yıllarında bir işçi içeri girmemesine rağmen girişinde durduğu için ağır bir şekilde hastalandı. Mağaraya kazara giren çok sayıda hayvanın öldüğü bildiriliyor. Onu bu kadar tehlikeli yapan ise mağaranın içinde hiç oksijen bulunmaması ve tamamen karbondioksitle dolu olması. Bu da onu insanlar ve hayvanlar için kesinlikle yasak hale
getiriyor.

SAATTE 30 GRAM KARBONDİOKSİT ÜRETİYOR

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Araştırmacılar mağaranın saatte 30 kg karbondioksit ürettiğini ve bunun da korkunç bir şey olduğunu buldular. Ulusal Tıp Kütüphanesi, yüksek konsantrasyonlardaki karbondioksitin solunum hızının artmasına, taşikardiye, kalp aritmilerine ve bilinç bozukluğuna yol açtığını belirterek, "Yüzde 10'dan fazla konsantrasyonlar konvülsiyonlara, komaya ve ölüme neden olabilir. Katı karbondioksit doğrudan temastan sonra yanıklara neden olabilir." dedi.

Daha da tuhafı, hiç kimse mağaranın neden var olduğunu veya bu kadar çok karbondioksiti nasıl dışarı pompalayabildiğini kesin olarak bilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kosta Rika mağara Güney Amerika
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