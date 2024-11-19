Türkiye'de tatildeyken aniden dövme yaptırmaya karar verdi! Bir anda kabusa döndü: Ayağının kesilme riskiyle karşı karşıya kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER 34 yaşındaki Griffiths isimli bir kadın İngiltere'nin Liverpool şehrinden Marmaris'e ailesiyle birlikte tatile gelmişti. Marmaris'te gezdiği sırada bir dövme salonuna giren Griffiths sağ bileğinde bulunan eski dövmelerinden birini kapatarak yeni bir dövme yaptırmaya karar verdi.

"HİÇBİR ŞEY GÖREMİYORDUM"

Eşiyle birlikte dövme salonuna gittiklerini ve daha büyük bir gül dövmesi yaptırmaya karar verdiğini söyleyen Griffiths, "Ayak bileğimde zaten bir gül vardı ama hoşuma gitmiyordu. Bu yüzden onu kapatmak için daha büyük bir gül yaptırmaya karar verdim. Önce taslağı çizdi ve taslağı bitirmek üzereyken başım dönmeye başladı ve bayılacak gibi hissettim.Ona kendimi iyi hissetmediğimi söyledim ve kalktım, hiçbir şey göremiyordum ve kustum. Bunun kan şekerimden kaynaklandığını söyledi ve bu noktada bunun olabileceğini düşündüm" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAMIŞTIM"

Dövme sanatçısının iğneyi olması gerektiğinden daha derine soktuğunu iddia eden Griffiths, "Hayatımda daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım . Başlangıçta ağrı iyiydi ama ne kadar çok yaparsa o kadar acı verici olmaya başladı. İnsanı hasta hissettiren bir ağrıydı. Ağrıya dayanamıyordum ve nefes alabilmek için durmasını istemeye devam etmek zorunda kalıyordum. İğneyi çok derine sokup acıya neden olduğunu fark etmemiştim. İlk yaptığında çok güzel görünüyordu ve bunu önemsemedim. Sadece bileğimde olduğu için acı verici olduğunu düşündüm." diye konuştu.

ENFEKSİYON KAPTI

Uyandığında ayak bileğinin iki katına çıktığını, dövmesinin olduğu bölgedeki derinin kabardığını ve arkasında enfeksiyona sebep olan sıvı olduğunu anlatan Griffiths, İngiltere'ye döndüğünde hastaneye gitti. Bir cerrahın ayağının kesilmesi gerekeceğinden korktuğunu iddia eden 34 yaşındaki kadın, enfeksiyonun dövmecinin iğneyi çok derine batırması sonucu oluştuğuna inanıyor; ancak dövme dükkanıyla iletişime geçildiğinde, bunun nedeninin Griffiths'in mürekkebi bir çorapla örtmesi ve kimyasal uyuşturma kremi kullanması olduğunu öne sürdüler.