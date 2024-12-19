Müstakbel eşine 960 bin TL'lik düğün hediyesi verdi! Düğünden önceki gece tek bir hareketi yüzünden evlenmekten vazgeçti

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hunan eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Bang amcasının aracılığıyla tanıştığı Dang Han Di adında güzel bir kızla tanıştıktan sadece 21 gün sonra evlenmek için hazırlıklara başladılar. Bang niyetinin ciddi olduğunu göstermek için Dang Han Di'in ailesine 20 bin yuan (yaklaşık 960 bin TL) değerinde bir düğün hediyesi verdi.

EVLİLİKTEN VAZGEÇTİ

Dang Han Di, gelecekteki kocasının evi dekore etmesine yardım etmek için Bang'in evine gitti. Bang kadının kendine kendine konuşmaya başladığını ve hatta çığlık attığını görünce şoke oldu. Bang ve ailesi çok şaşırdılar ve Dang Han Di'nin hareketlerinin nedenini öğrenmek için ailesiyle konuştular. Ancak onların bu hareketi Dang Han Di'nin tepkisini daha da yoğun hale getirdi. Bir şeyler fırlatmaya başladı ve anlaşılmaz sözler söylemeye devam etti. Tüm bu durum düğünden bir gece önce yaşanınca Bang evlilikten vazgeçti.

DÜĞÜN HEDİYESİNİ GERİ VERMEK İSTEMEDİ

Dang Han Di'nin ailesi Bang'in amcası Bay Tieu Quoc Minh ile anlaşma imzaladıklarını ve kendilerine verilen para ve hediyelerin hiçbirini iade etmeyeceklerini söyledi. Bang durumu mahkemeye taşıdı. Sonunda mahkemenin müdahalesiyle Dang Han Di ve Ly Bang'in aileleri barıştı. Dang Han Di'in ailesi başlık parasının tamamını iade etmek ve Ly Bang'den özür dilemek zorunda kaldı.