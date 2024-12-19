Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Müstakbel eşine 960 bin TL'lik düğün hediyesi verdi! Düğünden önceki gece tek bir hareketi yüzünden evlenmekten vazgeçti

Müstakbel eşine 960 bin TL'lik düğün hediyesi verdi! Düğünden önceki gece tek bir hareketi yüzünden evlenmekten vazgeçti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.12.2024 09:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Hunan eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Bang isimli bir adam amcası Tieu Quoc Minh'ın aracılığıyla Dang Han Di adında güzel bir kızla tanıştı. İkili kısa sürede evlilik kararı verdi. Bang, müstakbel eşi için 20 bin yuan (yaklaşık 960 bin TL) değerinde bir düğün hediyesi verdi. Ancak Dang Han Di'nin düğünden önceki gece yaptığı hareketler onu evlilik fikrinden vazgeçirdi.

Müstakbel eşine 960 bin TL'lik düğün hediyesi verdi! Düğünden önceki gece tek bir hareketi yüzünden evlenmekten vazgeçti

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hunan eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Bang amcasının aracılığıyla tanıştığı Dang Han Di adında güzel bir kızla tanıştıktan sadece 21 gün sonra evlenmek için hazırlıklara başladılar. Bang niyetinin ciddi olduğunu göstermek için Dang Han Di'in ailesine 20 bin yuan (yaklaşık 960 bin TL) değerinde bir düğün hediyesi verdi.

EVLİLİKTEN VAZGEÇTİ

1

Dang Han Di, gelecekteki kocasının evi dekore etmesine yardım etmek için Bang'in evine gitti. Bang kadının kendine kendine konuşmaya başladığını ve hatta çığlık attığını görünce şoke oldu. Bang ve ailesi çok şaşırdılar ve Dang Han Di'nin hareketlerinin nedenini öğrenmek için ailesiyle konuştular. Ancak onların bu hareketi Dang Han Di'nin tepkisini daha da yoğun hale getirdi. Bir şeyler fırlatmaya başladı ve anlaşılmaz sözler söylemeye devam etti. Tüm bu durum düğünden bir gece önce yaşanınca Bang evlilikten vazgeçti.

DÜĞÜN HEDİYESİNİ GERİ VERMEK İSTEMEDİ

Dang Han Di'nin ailesi Bang'in amcası Bay Tieu Quoc Minh ile anlaşma imzaladıklarını ve kendilerine verilen para ve hediyelerin hiçbirini iade etmeyeceklerini söyledi. Bang durumu mahkemeye taşıdı. Sonunda mahkemenin müdahalesiyle Dang Han Di ve Ly Bang'in aileleri barıştı. Dang Han Di'in ailesi başlık parasının tamamını iade etmek ve Ly Bang'den özür dilemek zorunda kaldı.

İlginizi Çekebilir

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

 Midesinden canlı çıkarttılar! Tam 30 cm uzunluğunda

Midesinden canlı çıkarttılar! Tam 30 cm uzunluğunda

 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk çıplak halde bulundu

3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk çıplak halde bulundu

Çok konuşulan terapi seansı! 'Cinsel sorunların çözümü'

Çok konuşulan terapi seansı! 'Cinsel sorunların çözümü'

 Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi
Anahtar Kelimeler:
Çin düğün evlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Sucuk ve kaburga diye domuz eti yedirmişler!

Sucuk ve kaburga diye domuz eti yedirmişler!

2,5 lira 71 TL oldu! Hile ifşa edildi... Bakanlık harekete geçti

2,5 lira 71 TL oldu! Hile ifşa edildi... Bakanlık harekete geçti

960 bin TL'lik düğün hediyesi verdi! Tek hareketiyle düğünden vazgeçti

960 bin TL'lik düğün hediyesi verdi! Tek hareketiyle düğünden vazgeçti

Eşlerinden uzak tutuyorlar! "Baştan çıkaracağımdan korkuyorlar"

Eşlerinden uzak tutuyorlar! "Baştan çıkaracağımdan korkuyorlar"

Veli öğrenciyi boğarak merdivenlerden aşağıya attı

Veli öğrenciyi boğarak merdivenlerden aşağıya attı

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.