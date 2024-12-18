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Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti: "Doğum gününde 1 gün önce öldü"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.12.2024 11:49
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Birleşik Krallık'ın Havant bölgesinde yaşayan bir çocuk annesi 23 yaşındaki Jamie Smith'in, geçtiğimiz yılın Kasım ayında saat 04.00 civarında Buckingham Caddesi'ndeki bir otoparkta cansız halde buldu. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Jamie'nin ailesi o gece tanımadığı bir adamla gece kulübünde yakınlaştığının güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldığını söyledi. Aile cinayet soruşturması kapsamında adamın kimliğinin tespit edilmesini istiyor.

Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti: "Doğum gününde 1 gün önce öldü"

MYNET|DIŞ HABERLER Raporlara göre Jamie, 23 Kasım 2023'te Portsmouth'da düşerek ölmeden sadece birkaç saat önce bir gece kulübünde bir adamla öpüşürken görülmüştü. Soruşturma kapsamındaki belgelerde Jamie'nin gece kulübünden saat 02.00'da yakınlaştığı adamla birlikte ayrıldığı ve gece kulübünün yaklaşık 1 kilometre ilerisindeki bir otoparktan düşerek hayatını kaybettiği ifade edildi. Jamie yaklaşık 04.00'de bulundu ve hastaneye kaldırıldığını hayatını kaybettiği doğrulandı. Ölüm nedeni, künt kafa yaralanması olarak açıklandı.

ANNE ADALET ARAYIŞINDA

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Jamie'nin annesi Julie Stephenson, kızının son anlarını geçirdiği 'yabancının' kimliğinin tespit edilmesini ve kulüpte gerçekten neler yaşandığını bilmek istediğini söyledi. Jamie'nin ilk başta bir Noel pazarını ziyaret etmesinin ardından gizemli bir adamla birlikte gittiği Wiggle isimli gece kulübünde uyuşturucu ve alkol tükettiğine inanılıyor. Anne Jamie'nin gece kulübündeyken iki kez kuzenine telefon ettiğini ve sarhoş olduğunu söylediğini belirtti.

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Kızının 24. yaş gününden bir gece önce hayatını kaybettiğini söyleyen acılı anne Julie Stephenson, adamın kimliğini tespit etmek için kullanılabilecek bilgilerin çoğunun kullanılmadığını ve ödeme yapan müşterilerin kimliğini tespit etmek için kasada banka kartlarının kaydedilmemediğini iddia etti. Anne kızının ölümünü şüpheli buluyor ve araştırılmasını istiyor.

GERİYE DOĞRU DÜŞTÜ

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Güvenlik kamerası görüntülerinde sokaklarda yürüdükten sonra, Jamie'nin saat 2.40 civarında Crasswell Street otoparkının yakınındaki Paradise Street'teki korkuluklara tutunarak merdivenleri çıktığı görüldü. Daha sonra yüksek bir duvara oturduktan sonra geriye doğru düştüğü ve kafasını çarptığı anlar yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık
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