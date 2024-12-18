Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti: "Doğum gününde 1 gün önce öldü"

MYNET|DIŞ HABERLER Raporlara göre Jamie, 23 Kasım 2023'te Portsmouth'da düşerek ölmeden sadece birkaç saat önce bir gece kulübünde bir adamla öpüşürken görülmüştü. Soruşturma kapsamındaki belgelerde Jamie'nin gece kulübünden saat 02.00'da yakınlaştığı adamla birlikte ayrıldığı ve gece kulübünün yaklaşık 1 kilometre ilerisindeki bir otoparktan düşerek hayatını kaybettiği ifade edildi. Jamie yaklaşık 04.00'de bulundu ve hastaneye kaldırıldığını hayatını kaybettiği doğrulandı. Ölüm nedeni, künt kafa yaralanması olarak açıklandı.

ANNE ADALET ARAYIŞINDA

Jamie'nin annesi Julie Stephenson, kızının son anlarını geçirdiği 'yabancının' kimliğinin tespit edilmesini ve kulüpte gerçekten neler yaşandığını bilmek istediğini söyledi. Jamie'nin ilk başta bir Noel pazarını ziyaret etmesinin ardından gizemli bir adamla birlikte gittiği Wiggle isimli gece kulübünde uyuşturucu ve alkol tükettiğine inanılıyor. Anne Jamie'nin gece kulübündeyken iki kez kuzenine telefon ettiğini ve sarhoş olduğunu söylediğini belirtti.

Kızının 24. yaş gününden bir gece önce hayatını kaybettiğini söyleyen acılı anne Julie Stephenson, adamın kimliğini tespit etmek için kullanılabilecek bilgilerin çoğunun kullanılmadığını ve ödeme yapan müşterilerin kimliğini tespit etmek için kasada banka kartlarının kaydedilmemediğini iddia etti. Anne kızının ölümünü şüpheli buluyor ve araştırılmasını istiyor.

GERİYE DOĞRU DÜŞTÜ

Güvenlik kamerası görüntülerinde sokaklarda yürüdükten sonra, Jamie'nin saat 2.40 civarında Crasswell Street otoparkının yakınındaki Paradise Street'teki korkuluklara tutunarak merdivenleri çıktığı görüldü. Daha sonra yüksek bir duvara oturduktan sonra geriye doğru düştüğü ve kafasını çarptığı anlar yer aldı.