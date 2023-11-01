İzleyenleri çileden çıkarttı: İstanbul'da trafiğin ortasında akılalmaz anlar! Kornayı duyunca araçtan indi, gözü döndü

Son trafik magandası İstanbul'un Ümraniye ilçeisnde kameraya yakalandı. Arkasındaki aracın korna çalmasına hiddetlenen adam aracından inip diğer otomobilin camını yumruklamaya başladı.

KORNAYI DUYDU, SİNİRLENDİ

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre trafikte hareket halindeki bir aracın sürücüsü önündeki sürücüye korna çalarak yol istedi. Öndeki araç yol vermeyince iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı.

ARAÇTAN İNDİ, GÖZÜ DÖNDÜ

Arkadaki aracın korna çalmasına sinirlenen trafik magandası bunun üzerine aracından inerek diğer aracın camını defalarca yumrukladı. O anlar ise sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

(İHA)





