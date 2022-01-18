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Kız arkadaşının annesine böbreğini bağışladı! 1 ay sonra terk edilince hayatının şokunu yaşadı

18.01.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da yaşayan Uziel Martinez isimli genç bir adam yaşadıklarını anlattığı sosyal medya paylaşımıyla popüler olmayı başardı. Kız arkadaşının annesine böbreğini bağışladıktan 1 ay sonra terk edildiğini anlatan adam sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri fedakarlığını takdir ederken, kimileri ise aşk için belirli sınırların olması gerektiğini savundu.

Kız arkadaşının annesine böbreğini bağışladı! 1 ay sonra terk edilince hayatının şokunu yaşadı

Meksika’da yaşayan Uziel Martinez isimli genç bir adam, TikTok’tan yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı. Baja California’da öğretmenlik yapan Martinez, yeni bir ilişkiye başladı. İkili aralarında özel bir bağ olduğunu hissetti ve evlenebileceklerini dahi düşündü. Martinez’in kız arkadaşının annesinin yaşadığı böbrek rahatsızlığı ikilinin ilişkisindeki dengeleri alt üst etti.

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FEDAKARLIĞI TAKDİR KAZANDI

kapak kız arkadaş

Martinez, kız arkadaşının annesini hasta olduğunu öğrendiğinde uygun donör arayışına başladı. Kendisi de donör olabilmek için hastaneye giderek tahlil yaptırdı ve sonucunda böbrek nakline onay çıktı.

BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

Tahlillerin uyumlu çıkmasının ardından Martinez, başarılı bir operasyonla kız arkadaşının annesine böbreğini bağışladı. 1 ay boyunca ilişkileri yolunda giderken kız arkadaşı ayrılık kararı verdi. Ayrılık kararının ardından başka bir adamla evlenen kadın, Martinez'i de büyük hayal kırıklığına uğrattı.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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