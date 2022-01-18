Kız arkadaşının annesine böbreğini bağışladı! 1 ay sonra terk edilince hayatının şokunu yaşadı

Meksika’da yaşayan Uziel Martinez isimli genç bir adam, TikTok’tan yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı. Baja California’da öğretmenlik yapan Martinez, yeni bir ilişkiye başladı. İkili aralarında özel bir bağ olduğunu hissetti ve evlenebileceklerini dahi düşündü. Martinez’in kız arkadaşının annesinin yaşadığı böbrek rahatsızlığı ikilinin ilişkisindeki dengeleri alt üst etti.

FEDAKARLIĞI TAKDİR KAZANDI

Martinez, kız arkadaşının annesini hasta olduğunu öğrendiğinde uygun donör arayışına başladı. Kendisi de donör olabilmek için hastaneye giderek tahlil yaptırdı ve sonucunda böbrek nakline onay çıktı.

BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

Tahlillerin uyumlu çıkmasının ardından Martinez, başarılı bir operasyonla kız arkadaşının annesine böbreğini bağışladı. 1 ay boyunca ilişkileri yolunda giderken kız arkadaşı ayrılık kararı verdi. Ayrılık kararının ardından başka bir adamla evlenen kadın, Martinez'i de büyük hayal kırıklığına uğrattı.



