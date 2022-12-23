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  4. İzleyiciler gözlerine inanamadı! Röportajın ortasında birdenbire bluzunu kaldırarak göğüslerini gösterdi

İzleyiciler gözlerine inanamadı! Röportajın ortasında birdenbire bluzunu kaldırarak göğüslerini gösterdi

23.12.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boks dünyasının sansasyonel isimlerinden Ebanie Bridges bir röportaj esnasında yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi. Avustralyalı boksör bir anda bluzunu kaldırarak göğüslerini gösterdi. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı.

İzleyiciler gözlerine inanamadı! Röportajın ortasında birdenbire bluzunu kaldırarak göğüslerini gösterdi

Avustralyalı profesyonel boksör Ebanie Bridges muhabirin sorusu üzerine bir anda bluzunu yukarı kaldırarak göğüslerini gösterdi. Muhabir de dahil olmak üzere izleyicileri hazırlıksız yakalayan boksör sosyal medyanın gündemine yerleşti.

ELEŞTİRİLERE BÖYLE YANIT VERDİ

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Shannon O'Connell'a karşı maçı öncesinde sosyal medyada konuşulan transparan dantel iç çamaşırı takımıyla tartıya çıkması eleştirilen ünlü boksör Boxing King Media ile konuşurken ilginç bir harekete daha imza attı. Muhabirin yeni tartı kıyafetini sorması üzerine Bridges bluzunu kaldırarak "Tartı kıyafetimi açıklamakla ne demek istiyorsun?" dedi. Bridges’in tepkisi sosyal medya kullanıcılarından eleştiri toplamasına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Boks Ebanie Bridges

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