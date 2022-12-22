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Arjantinli taraftardan şoke eden hareket! Çırılçıplak soyunup sokak lambasının tepesine çıktı

22.12.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyecanla takip edilen Dünya Kupası'nın kazananı Arjantin oldu. Arjantinli taraftarlar Dünya Kupası'nı kazanmayı ülkedeki bir dizi geçit töreniyle kutladı. Ancak kutlamalardan gelen görüntüler, bazı taraftarların daha ilginç kutlama yöntemleri de tercih ettiklerini gözler önüne serdi.

Arjantinli taraftardan şoke eden hareket! Çırılçıplak soyunup sokak lambasının tepesine çıktı

Arjantin, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla yenerek şampiyon oldu. O zamandan beri, Güney Amerika ülkesindeki kutlamalar durmaksızın devam ediyor. Şampiyonluğun ardından yapılan kutlamalarda, birçok taraftarın soyunarak törenlere katılması gündem olmuştu. Ancak bunlardan biri oldukça dikkat çekiciydi.

TEZAHÜRAT YAPTILAR

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Cesur bir Arjantinli taraftar, tamamen çıplak soyunup bir sokak lambası direğinin üzerine çıktı. Bu girişimiyle herkesi şaşkına çeviren genç kadın, bu kadarıyla yetinmeyip eğilerek kalçalarını ve hatta daha fazlasını da aşağıdaki insanlara gösterdiği görüldü. Birçok kişi hayretler içinde onu izlerken, bazı izleyiciler de gösterisine tezahürat yaparak eşlik ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin dünya kupası

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