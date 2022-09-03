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İzleyiciler oyunun bir parçası sandı! Ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

03.09.2022 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, KKTC'de bir tiyatro oyunu sırasında sahnede rahatsızlık geçirdi. 'Şahdamarım' adlı oyunu sergilediği sırada rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Genco Erkal'ın bilincinin açık olduğu ve bir süre hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

İzleyiciler oyunun bir parçası sandı! Ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Şahdamarım adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı. Ünlü tiyatrocu sahnede yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

NTV'de yer verilen habere göre, izleyeciler, Genco Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sandı. Olayı sahnedeki müzisyenlerin farketmesi üzerine ünlü tiyatrocuya ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Erkal'a yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi. Erkal'ın, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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