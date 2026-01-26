Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İzmir'de başladı! Yeni trend 'Boşanma Partisi' hızla yayılıyor

Evlilik teklifi ve doğum günü gibi klasik etkinlikler için tekne ve yat kiralama oldukça sık rastlanan bir durum. Ancak artık yeni bir sektör doğmaya başladı. 'Boşanma Partisine' talepler son dönemde gitgide artmaya başladı. Artan boşanma sayıları ve uzun süren dava süreçleri sonucunda vatandaşlar artık boşanmalarını kutlamak amacıyla tekne kiralayarak parti düzenleme aktivitesi geliştirdi. İşte tüm detaylar!

İzmir'de başladı! Yeni trend 'Boşanma Partisi' hızla yayılıyor
Doğukan Akbayır

Boşanma sayılarının artmasının ardından özellikle İzmir’de yeni bir trend ortaya çıktı: Boşanma partisi. Karşıyaka Bostanlı Balıkçı Barınağı’nda faaliyet gösteren yat ve tekne kiralama firmaları, doğum günü ve evlilik teklifi gibi klasik etkinliklerin yanına artık “boşanma partisi” organizasyonlarını da ekledi.

İzmir de başladı! Yeni trend Boşanma Partisi hızla yayılıyor 1

"BOŞANMA PARTİSİ" AFİŞİ

Nefes'te yer alan habere göre, asılan bir afişte, yat kiralama kapsamında sunulan organizasyonlar arasında “Boşanma Partisi” ifadesinin açık şekilde yer alması dikkati çekerken, aynı listede “Ex Geri Döndü Partisi”, “Bride to Be”, “Doğum Günü Partisi”, “Evlilik Teklifi” ve “Akşam Yemeği” seçeneklerinin bulunması, ilişkilerle ilgili sosyal alışkanlıkların nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

İzmir de başladı! Yeni trend Boşanma Partisi hızla yayılıyor 2

5 BİN LİRA TUTUYOR

Firması yetkilisi, boşanma partilerine olan talebin her geçen gün arttığını belirterek, “Boşanma partisi organizasyonu 5 bin lira. Teknelerimiz 7-8 kişi kapasiteli, denizde 2 saatlik turlar yapıyoruz. Yiyecek, içecek ve pasta müşteriye ait. Boşanma partilerinde drone çekimini hediye ediyoruz. Drone çekiminin kurgusu da bize ait. Ayda en az 15 boşanma partisi düzenliyoruz” dedi.

İzmir de başladı! Yeni trend Boşanma Partisi hızla yayılıyor 3

BOŞANMALARDA CİDDİ ARTIŞ YAŞANIYOR

Firma yetkilisi organizasyonların genellikle yakın arkadaş gruplarıyla, müzik ve yemek eşliğinde gerçekleştirildiğini, özel konsept ve süslemelerin tercih edildiği ifade etti. Bu yeni eğilimin arka planında ise boşanma oranlarındaki dikkati çekici artış yer alıyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde boşanan çift sayısı 2023’te 173 bin 342 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2024’te 187 bin 343’e yükseldi.

İZMİR BOŞANMADA 2. SIRADA

TÜİK araştırmalarına göre evlilik süresine göre boşanmaların yüzde 33,7’si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21,3’ü ise 6-10 yıl içinde gerçekleşti. İzmir özelinde tablo daha da çarpıcı. TÜİK’in verilerine bakıldığında İzmir’de 2001’de 8 bin 200 olan boşanma sayısı, 2024’te 13 bin 872’ye yükselerek yüzde 69 arttı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kutup ayısı büyüklüğünde: 66 kiloluk dev köpekKutup ayısı büyüklüğünde: 66 kiloluk dev köpek
50 yıl önce düşmüştü! Marmara Denizi'nde uçak enkazı aradılar50 yıl önce düşmüştü! Marmara Denizi'nde uçak enkazı aradılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir boşanma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.