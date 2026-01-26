İzmir'de başladı! Yeni trend 'Boşanma Partisi' hızla yayılıyor

Boşanma sayılarının artmasının ardından özellikle İzmir’de yeni bir trend ortaya çıktı: Boşanma partisi. Karşıyaka Bostanlı Balıkçı Barınağı’nda faaliyet gösteren yat ve tekne kiralama firmaları, doğum günü ve evlilik teklifi gibi klasik etkinliklerin yanına artık “boşanma partisi” organizasyonlarını da ekledi.

"BOŞANMA PARTİSİ" AFİŞİ

Nefes'te yer alan habere göre, asılan bir afişte, yat kiralama kapsamında sunulan organizasyonlar arasında “Boşanma Partisi” ifadesinin açık şekilde yer alması dikkati çekerken, aynı listede “Ex Geri Döndü Partisi”, “Bride to Be”, “Doğum Günü Partisi”, “Evlilik Teklifi” ve “Akşam Yemeği” seçeneklerinin bulunması, ilişkilerle ilgili sosyal alışkanlıkların nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

5 BİN LİRA TUTUYOR

Firması yetkilisi, boşanma partilerine olan talebin her geçen gün arttığını belirterek, “Boşanma partisi organizasyonu 5 bin lira. Teknelerimiz 7-8 kişi kapasiteli, denizde 2 saatlik turlar yapıyoruz. Yiyecek, içecek ve pasta müşteriye ait. Boşanma partilerinde drone çekimini hediye ediyoruz. Drone çekiminin kurgusu da bize ait. Ayda en az 15 boşanma partisi düzenliyoruz” dedi.

BOŞANMALARDA CİDDİ ARTIŞ YAŞANIYOR

Firma yetkilisi organizasyonların genellikle yakın arkadaş gruplarıyla, müzik ve yemek eşliğinde gerçekleştirildiğini, özel konsept ve süslemelerin tercih edildiği ifade etti. Bu yeni eğilimin arka planında ise boşanma oranlarındaki dikkati çekici artış yer alıyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde boşanan çift sayısı 2023’te 173 bin 342 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2024’te 187 bin 343’e yükseldi.

İZMİR BOŞANMADA 2. SIRADA

TÜİK araştırmalarına göre evlilik süresine göre boşanmaların yüzde 33,7’si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21,3’ü ise 6-10 yıl içinde gerçekleşti. İzmir özelinde tablo daha da çarpıcı. TÜİK’in verilerine bakıldığında İzmir’de 2001’de 8 bin 200 olan boşanma sayısı, 2024’te 13 bin 872’ye yükselerek yüzde 69 arttı.