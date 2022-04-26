İzmir’de gece vakti kaza! İki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Sekiz Eylül Mahallesi İzmir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre B., idaresindeki otomobil ile aynı yöne gitmekte olan Sabri K., yönetimindeki araç çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlardaki Emre B., Emre K., Salih Mert H., Canan K., ve çocuklar Demir K., ile Efe K., yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, Bornova Türkan Özilhan ve Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan cadde de, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. (İHA)





