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  4. İzmir’de gece vakti kaza! İki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

İzmir’de gece vakti kaza! İki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

26.04.2022 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

İzmir’de gece vakti kaza! İki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Sekiz Eylül Mahallesi İzmir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre B., idaresindeki otomobil ile aynı yöne gitmekte olan Sabri K., yönetimindeki araç çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlardaki Emre B., Emre K., Salih Mert H., Canan K., ve çocuklar Demir K., ile Efe K., yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, Bornova Türkan Özilhan ve Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan cadde de, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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