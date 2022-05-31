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İzmir'de lise öğrencisi iki kız peş peşe kayboldu, ailesi ve mahalle sakinleri ayağa kalktı

31.05.2022 06:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Buket Uslu, 2,5 ay önce okula gitmek için evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. İki gün önce ise kuzeni Gözde Uslu (15) ortadan kayboldu. Aile fertleri ile mahalle sakinleri, iki genç kızın evlenme vaadiyle kaçırıldıklarını düşünürken, çocukların henüz bulunamamasına tepki göstermek için jandarma karakolu önünde toplandı. Gözü yaşlı iki anne, karakol önünde baygınlık geçirirken, yetkililer çocukların bulunacağı sözünü verdi.

İzmir'de lise öğrencisi iki kız peş peşe kayboldu, ailesi ve mahalle sakinleri ayağa kalktı

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi Buket Uslu, 8 Mart tarihinde okula gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızlarına telefonla da ulaşamayan aile, jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Ancak bugüne kadar genç kızdan haber alınamadı. Buket Uslu'dan gelecek müjdeli haberi bekleyen aile, bu kez kuzeni Gözde Uslu'nun kaybolmasıyla ikinci kez aynı acıyı yaşadı.

Geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında evden çıkan lise öğrencisi Gözde Uslu da evine dönmeyince yakınları jandarma karakoluna şikayette bulundu. Aile ve mahalle sakinleri Buket ve Gözde'nin kaçırıldığını öne sürerek, gece geç saatlerde Çandarlı Jandarma Komutalığı önünde toplandı. Kayıp olan genç kızların yakınları ve mahalle sakinleri alkışlı protestoda bulunup, karakol önünde oturma eylemi yaptı. Gözde'nin annesi Seher Uslu ve daha önce kayıp olan Buket'in annesi Gülşah Uslu, sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri kayıp olan kızların yakınlarını ve mahalleliyi sakinleştirmekte zorluk çekti.

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GÖZÜ YAŞLI ANNELER KIZLARINI İSTEDİ

Kızı Gözde’nin paltosuna sarılan ve çocuğunun kaçırıldığını iddia eden Seher Uslu, "Bana evladımı verin, kızımı istiyorum. Yavrumu istiyorum. Ben onsuz yaşayamam” diyerek gözyaşı döktü. 8 Mart’ta kaybolan Buket’in annesi Gülşah Uslu ise, "Kaç ay geçti aradan, kızımı verin bana. Nerede verilen sözler nerede, şimdi de bu bacı yandı. Daha kaç anne yanacak” diye haykırdı.

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'EVLENME VAADİ İLE GÖTÜRÜLDÜLER'

Yaşananları anlatan Gözde’nin amcası Seyran Uslu ise "8 Mart tarihinde amcamın torunu Buket Uslu kayboldu. Aslında nerede olduğunu ve yerini biliyoruz. Dün benim yeğenim de kayıp oldu. Yeri belli ve o da 16 yaşında. Alan kişiler de belli. İki kızımız da lise ikinci sınıf öğrencisi. Evlenme vaadi ile götürüyorlar çocukları. Biz kızımızı götürenlere de ulaştık. Ama 'kızınızı vermeyeceğiz, siz işi zora sürüyorsunuz' gibi konuşmalarla karşılaştık" ifadesini kullandı.

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'ADLİ MAKAMLAR ÖNLEM ALMALI'

Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan, “Aynı ailenin 16 yaşındaki bir kızı daha kaçırılmıştı. Benim yakından tanıdığım ailenin bir kızı daha kaçırılınca, ailesi başta olmak üzere köylü Çandarlı Karakolu’na yürüdü. Aklımıza ‘Uslu ailesine bir husumet mi var?’ sorusu geliyor. Neden adli makamlar bir önlem almıyor. Dernek olarak takipçisiyiz” sözlerine yer verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Dikili
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