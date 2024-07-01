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  4. İzmir’deki 'Seçil Erzan' vakasında yeni detaylar! O kişileri hedef almış

İzmir’deki 'Seçil Erzan' vakasında yeni detaylar! O kişileri hedef almış

01.07.2024 16:35
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İzmir'de yüksek kar vaadiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 4 iş insanını 250 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen ve intihar girişiminde bulunan, ardından psikiyatri servisine yatırılan banka şube müdürü Hatice Ö.'nün tedavisi sürüyor. Hatice Ö.'nün, özellikle bankada yüklü miktarda mevduatı olanlarla temas kurup, dolandırıcılık ağının içine düşürdüğü iddia edildi.

İzmir’deki 'Seçil Erzan' vakasında yeni detaylar! O kişileri hedef almış

İzmir'de banka şube müdürü ve aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı da olan Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 4 iş insanından yaklaşık 250 milyon TL topladı.

Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'e (48) gönderdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre; Hatice Ö., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Hatice Ö. hakkında şikayetçi oldu.

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YEMEK YEMEYİ REDDEDİYOR

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. hakkında, 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı.

Yakalama için çalışma başlatan polis ekipleri, Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.

Ekipler, Hatice Ö.'nün, intihar teşebbüsünün ardından pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını tespit etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında, polis beklemeye başladı.

Yemek yemeyi reddeden Hatice Ö.'nün, doktorlara göre ifade verecek durumda olmadığı belirtildi.

Daha sonra Hatice Ö., psikiyatri servisine yatırıldı. Operasyon kapsamında ayrıca banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

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DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI

Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi Serkan Çelik, polisteki işlemlerinin ardından 28 Haziran'da adliye sevk edildi.

Çelik'in ifadesinde, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği belirtildi. Çelik, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Polis ekipleri ayrıca döviz bürosunda, banka şubesinde ve belirlenen bazı adreslerde aynı gün arama yaptı.

Ayrıca Hatice Ö. ile tutuklanan döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'in mal varlıklarına el konuldu.

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BANKADA YÜKLÜ MİKTARDA MEVDUATI OLAN KİŞİLERİ HEDEF ALMIŞ

Polisteki işlemlerinin ardından banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da bugün adliyeye sevk edildi.

Her iki şüphelinin de ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, bir personel olarak rutin görevlerini yaptıklarını ve herhangi bir usulsüzlüğe karışmadıklarını söylediği bildirildi.

Öte yandan Hatice Ö.'nün, özellikle bankada yüklü miktarda mevduata olanları hedef aldığı, temas kurup dolandırıcılık ağının içine düşürdüğü öne sürüldü.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
İzmir dolandırıcı
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