İzmir’in vazgeçilmez lezzetini evde deneyin: Boyoz Tarifi

Günün hemen her saatinde tüketilebilen boyoz İzmir halkının gururdur. Türkiye’ye İzmir ilinden yayılan boyoz farklı bölgelerde de satılarak geniş kitlelere ulaşır. İzmir meşhur boyozunu evde de denemek istiyorsanız boyoz tarifini incelemelisiniz. Boyoz nasıl yapılır merak ediyorsanız malzemeleri hazırlayıp aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz. Boyoz böreği tarifinde tam ölçüleri kullanmak çok önemlidir. Tarife başlamadan önce mutlaka ölçüleri bir kenara not etmelisiniz. Tarif kolay gibi görünse de ilk yapılışında sizi zorlayabilir. Önemli olan boyoz hamurunun kıvamını tam tutturmanızdır. Arzuya göre tahinli, peynirli, patatesli gibi lezzetlerle çeşitlendirebileceğiniz boyoz için boyoz yapılışını inceleyebilirsiniz. Boyoz Malzemeleri 3 su bardağı elenmiş un,

1 su bardağı oda ısısında su,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 çay kaşığı şeker,

1 su bardağı zeytinyağ veya isteğe göre ayçiçek yağı. Boyoz Yapılışı İlk olarak un, şeker ve tuzu bir kapta homojen şekilde karıştırın,

Tüm kuru karışımlar birbiri içine geçtikten sonra suyu azar azar ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin,

Hamuru kulak memesi kıvamına getirene kadar yoğurun ve ceviz büyüklüğünde bezeler oluşturun,

Hamurunuzu yarım saat dinlendirerek üzerine nemli bir bez ile örterek bekletin,

Merdane yardımıyla ile bezeleri tam yuvarlak olacak şekilde açın,

Açılan hamurlara fırça yardımıyla zeytinyağ veya sıvı yağdan sürün,

Sırasıyla tüm bezeleri açıp yağlayın,

Açtığınız ve yağladığınız bezeleri üst üste koyun ve merdane ile açma işlemine devam edin,

Üst üste konularak açılan hamurdan rulo yapın,

Yapılan rulodan yaklaşık 2 veya 3 parmak kalınlığında parçalar kesin,

Tüm parçaları eliniz ile yuvarlayarak fırın tepsisine aralıklarla dizin,

Hamurun ortasına baş parmağınız ile bastırarak şekil verin,

Önceden ısınmış fırında boyoz hamurlarının üstü kızarana dek 200 derecede kontrollü bir şekilde pişirin.

Evde Boyoz Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler Boyoz tarifinde dikkat edilecek en önemli noktalardan biri hamurun kıvamının yerinde olmasıdır. Bu sebeple yapacağınız hamur kulak memesi kıvamında olmalıdır.

Hamurun kıvamını etkileyecek en önemli unsur şüphesiz un çeşididir. Piyasada farklı türlerde un çeşitleri satılır. Özellikle hamur işlerine uygun olanlarından tercih etmelisiniz. Bu sayede un sebebiyle hamurunuz sertleşmez ve tam kıvamında lezzetler oluşturabilirsiniz.

Boyoz hamuru ile uğraşmak istemeyenler milföylü boyoz tarifini deneyebilir. Milföyle yapılacak boyoz tarifinde ise püf nokta mutlaka milföylerin buzunun çözülmesini beklemenizdir. Eğer buzu çözülmemiş milföylerle boyoz yapımına geçerseniz merdaneyi hamuru sürdüğünüzde hamurlar parçalanır.

Boyoz yapımının bir diğer önemli püf noktası ise hamurun dinlendirilmesidir. Çoğu tarifte olduğu gibi boyoz hamuru da dinlendikten sonra istenen kıvama ulaşır. İnce açılan boyoz hamuru her zaman en makbulüdür. Bu sebeple merdane ile açma işlemlerinde hamurunuzu tam yuvarlak ve dümdüz açmaya özen gösterin.

Boyoz tarifi yaparken kimileri hamurun içine ıspanak, çikolata, pırasa veya hazırladığı herhangi bir harcı koyarak pişirir. Siz de evinizde damak zevkinize en uygun boyoz harcını kolayca hazırlayabilirsiniz. Tahinli boyoz tarifi ise yine en çok tercih edilen tariflerden biridir. Fakat tahinli boyoz yapımında zeytinyağ yerine ayçiçek yağı kullanırsanız tahinin tadında herhangi bir değişiklik olmaz.

Yağ miktarı yine boyoz tarifinde dikkat edilmesi gereken bir başka konudur. Yağ ile aranız iyi değilse miktarı azaltabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken yağı çok az koyarsanız beklediğiniz katmanlı çıtır tada ulaşamayabilirsiniz. Bu sebeple tereyağıyla da hamurların arasını yağlayabilirsiniz.