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İzmir konseri günlerce konuşuldu! Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan'a teklif iddiası

22.09.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de verdiği konser günlerce konuşulan Tarkan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gündeme oturan Tarkan konseri sonrası bu kez de İBB Başkanı İmamoğlu'nun harekete geçtiği ve Tarkan'a 29 Ekim için teklif götürdüğü iddia edildi.

İzmir konseri günlerce konuşuldu! Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan'a teklif iddiası

9 Eylül'de İzmir'de konser veren Tarkan'ın sahne performansı günlerce konuşuldu. Tarkan'ın konser için anlaştığı parayı Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve yetim çocuklara bakan Darüşşafaka’ya bağışlaması da sosyal medyada gündem oldu.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gündeme oturan Tarkan konseri sonrası bomba bir iddia gündeme geldi.

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Sabah'ın haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim kutlamaları için Tarkan'a teklif götürdüğü iddia edildi. İBB'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Tarkan
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