İzmir konseri günlerce konuşuldu! Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan'a teklif iddiası

9 Eylül'de İzmir'de konser veren Tarkan'ın sahne performansı günlerce konuşuldu. Tarkan'ın konser için anlaştığı parayı Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve yetim çocuklara bakan Darüşşafaka’ya bağışlaması da sosyal medyada gündem oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gündeme oturan Tarkan konseri sonrası bomba bir iddia gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim kutlamaları için Tarkan'a teklif götürdüğü iddia edildi. İBB'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

