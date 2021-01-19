İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 218'i görev başındaydı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların, örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak TSK içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifrelerle kısa görüşmeler yaparak örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen ve Teğmen olmak üzere farklı rütbelerden 218’i muvazzaf, 20’si ihraç toplamda 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 62 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

156'SI GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı verilen 238 şüpheliden 156'sı gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 133 şüphelinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 40 şüphelinin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan görev yaptığı öğrenildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(DHA)



