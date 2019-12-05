İzmir'de kültür sanat

İZMİR (AA) - İzmir'de sanatseverler, tiyatro, dans ve konserle dolu bir hafta geçirme imkanı bulacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, yarın, 7, 10 ve 11 Aralık'ta "Oğul" adlı oyunu Karşıyaka Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşturacak. Gert Hofmann'ın yazıp Barış Eren'in çevirdiği eserde, 2. Dünya Savaşı'nda kaybolan oğlunu arayan bir annenin öyküsü konu ediliyor.

Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde, yarın ve 7 Aralık'ta "Sandalım Kıyıya Bağlı", 11 Aralık'ta ise "Kaşıkçılar" oyunları izlenebilecek.

Dinçer Sümer'in yazıp Murat Çidamlı'nın yönettiği "Sandalım Kıyıya Bağlı" oyununda, biri Türk, diğeri Rum iki Anadolu gencinin dostluğu, şiir, müzik ve dansla anlatılıyor.

Musahipzade Celal'in yazıp Metin Oyman'ın rejisörlüğünü üstlendiği "Kaşıkçılar" ise bir kaşıkçı ustasının hayatını ve geleneksel sanatları sahneye taşıyor.

- Bale ve konser

İzmir Devlet Opera ve Balesi, yarın ve 7 Aralık'ta El Hamra Sahnesi'nde "Şekeronya"yı minik izleyicilerin beğenisine sunacak.

Nazlı Zeynep Ergüven'in yazdığı eserin rejisörlüğünü Barış Meydan üstleniyor. Eserin dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer Ulaş gerçekleştirdi. "Şekeronya"nın ışık tasarımı ise Sedat Özen'e ait.