İzmir'de kültür sanat

İZMİR (AA) - Arkas Sanat Merkezi'ndeki "Picasso & Gösteri Sanatı" isimli sergi, 5 Ocak'ta sona erecek.

Dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar, sergide görülebilecek.

Artlens Görsel Kültür Atölyesi ve K2 Güncel Sanat Merkezi iş birliğiyle K2 Güncel Sanat Merkezi'nde "Bir Daha Bak" adlı sergi 3 Aralık'ta kapılarını açacak.

Sergide, Dora Günel’in yürütücülüğünde başlayan belgesel fotoğraf atölye çalışması 17 Ocak tarihine kadar seyircisiyle buluşacak.

Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi'nde 2019/2020 Şiir Atölyesi'nin 14. buluşması 4 Ocak'ta "Her Şiir Simgeseldir" başlığıyla yapılacak.

İzmir Tarih ve Sanat Müzesi iş birliğiyle yürütülen "Müzede Felsefe" adlı etkinlik dizisi, mitoloji seminerleri ile sürüyor.

"Japon Mitolojisi" adlı seminer, 4 Ocak'ta "Görünmeyen şeyleri de idrak et" anlayışıyla katılımcılarını ağırlayacak.

- Tiyatro

İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde 3,4 ve 5 Ocak'ta "Yanık", 7 ve 8 Ocak tarihlerinde ise "Arf Sabiti" adlı oyunlarla tiyatro severleri buluşturacak.