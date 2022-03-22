İzmit'te 53 yıllık eşini tanınmaz hale getirmişti! 2 bin 240 TL ceza verildi

Sosyal medyadan, geçen yıl 1 Aralık'ta yayınlanan videoda; gözleri morarmış Hatice E., eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Videonun paylaşılmasının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz devreye girdi. Vali Yavuz'un talimatıyla Hatice E. kadın konukevine yerleştirildi. Görüntüleri de ihbar kabul eden Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Hatice E.'nin 53 yıllık eşi Hikmet E. gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde; eşini dövmediğini söyleyen Hikmet E., Hatice E.'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğunu, ataklar geçirdiğini, bu nedenle yüzünde morluklar olabileceğini iddia etti.

Hazırlanan iddianamede; Hatice E.'nin beyanı ve olay günü alınan doktor raporu karşısında Hikmet E.'nin savunmasına itibar edilemeyeceğini belirterek 'basit yaralama' suçundan Hikmet E.'nin yargılanmasını talep ederek dosyayı mahkemeye gönderdi. Dosyayı inceleyen Kocaeli 5. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmanın basit yargılama usulü ile görülmesine karar vererek, taraflara yazılı savunma için tebligat gönderdi.

'EŞİM PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR YAŞAMAKTADIR'

Eşini dövdüğü iddia edilen Hikmet E.'nin mahkemeye gönderdiği savunmasında, "Hatice E. benim 53 yıllık eşim olmaktadır. Uzun yıllardır psikolojik rahatsızlıklar ve ataklar yaşamaktadır. Bu rahatsızlıkları 2-3 ayda bir 20-25 gün sürmektedir. Atak zamanlarında yemeden içmeden kesilme, evden kaçma, günlerce uyumama gibi davranışlar sergilemektedir. Evliliğimiz boyunca eşimin her türlü rahatsızlığında yanında oldum ve tedavisi için bildiğim tüm yolları denedim. Uzun süren tedavisi sırasında doktoru eşimin şizofreni ve diğer ruhsal hastalıklarda kullanılan bir ilacı kullanmasını söyledi. Ancak eşim geçirdiği ataklar sırasında, zaman zaman bu ilacı içmek istememektedir" dedi.

'EŞİME KESİNLİKLE VURMADIM'

İfadesinde sosyal medyada yayınlanan videodan da bahseden Hikmet E., "Videoda eşimin, kendisine demir sopayla vurduğumu söylediği görünüyor. Eşime kesinlikle vurmadım. Atak dönemlerinde bu şekilde davranışlar sergilediği olur. Kendisine demir sopa ile vurmuş olsam, yüzünde morarma değil; kesikler olurdu. Eşimin geçirdiği ataklar sebebiyle yüzünde morluklar oluştuğunu düşünüyorum. Videoyu çeken kişi ile benim aramda uzun süredir husumet bulunmaktadır. Bu elim olay sebebiyle eşimi göremiyor, kendisinden haber alamıyorum. Çocuklarımız bile zor haber alıyorlar. Eşimi hastaneye ve bakımevine yatırdıklarını, çocuklarımdan duydum. Hem eşimin evinden zorla alıkonulması hem de benim bu şekilde mağdur edilmem ailemize oldukça zarar verdi. Bu konuda çocuklarımın ifadesine başvurulmasını istiyorum. Özellikle alt katımda oturan oğluma sorulmasını istiyorum. Eşime karşı bir şiddet uygulasam; çocuklarım buna müdahale ederdi. Eşim de markete gitmek yerine alt katta oturan oğluma sığınırdı" diye konuştu.

'BENİ VİDEOYA ÇEKEN ÇEKEN KİŞİYİ TANIMIYORUM'

Olayla ilgili şikayetçi olmadığını belirten Hatice E. ise "Eşim Hikmet E. beni ara ara darp etmektedir. Ancak daha önce bu konuyla ilgili hiç şikayetçi olmadım. Eşim beni video çekilmeden 3 gün önce darp etmişti. Ancak sonrasında barıştık. O gün evden dışarı çıktım. Dışarıda biri, beni videoya çekti. Ben de videoda; eşimin beni darbettiğini söyledim. Beni videoya çeken kişiyi tanımıyorum. Daha sonra evime polisler geldi. Beni hastaneye götürdüler. Tedaviden sonra eve geri döndüm. Sosyal hizmetlerden birileri geldi, polisler de tekrar geldi. Yeniden hastaneye gittikten sonra karakola gittik. Tedbir kararı istemiyorum. Eşimle tekrar birleşmek istiyorum. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Tarafların yazılı ifadeleri, sosyal medyada yayınlanan video ve doktor raporlarını değerlendiren mahkeme, Hikmet E.'nin 'eşe karşı basit yaralama' suçunu işlediğine kanaat getirdi. Hikmet E.'ye 180 gün karşılığı adli para cezası veren mahkeme, sanığın 'iyi hali' ve duruşmanın 'basit yargılama usulü'yle yapılması nedeniyle cezada indirim yaptı. Sanığa 112 gün karşılığı 2 bin 240 TL adli para cezası verildi. Ayrıca hükmün açıklanması geri bırakıldı.

(DHA)

