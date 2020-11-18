HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmit'te dehşet! Eski sevgilisine bıçakla saldırdı

İzmit'te dehşet! Eski sevgilisine bıçakla saldırdı

18.11.2020 13:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmit'te dehşet! Eski sevgilisine bıçakla saldırdı

İzmit'te E.Ö., iş yerini bastığı eski sevgilisi F.K.’ye bıçakla saldırdı. Boğuşma sırasında hafif yaralanan genç kız kaçarken, E.Ö., bu kez de kendisini bacağından bıçakladı.

Olay, öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Eski Postane Sokak’taki bir iş hanında meydana geldi. E.Ö., eski sevgilisi F.K.'nin çalıştığı ofise gelerek genç kız ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçağı çıkaran E.Ö., F.K.'ye saldırdı. Boğuşma sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde hafif çizikler oluşan genç kız, ofisten koşarak kaçtı. F.K.'yı ofiste arayıp bulamayan E.Ö., elindeki bıçakla kendisini bacağından yaraladı.

803850f6258af79061fa5b67fff5bd48

İş hanındaki kişilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kendisini bacağından yaralayan E.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İş hanından kaçarak polise sığınan F.K. de ekipler tarafından farklı bir hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Korkunç olay! Çocukluk arkadaşını öldürdüKorkunç olay! Çocukluk arkadaşını öldürdü

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Su çekilince ortaya çıktı! İşte Van Gölü'nün görünmeyen yüzüSu çekilince ortaya çıktı! İşte Van Gölü'nün görünmeyen yüzü
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

Almanya'dan çok ağır yenilgi

Almanya'dan çok ağır yenilgi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Babasının 3 ay arayla ikinci kez vurduğu kişi hayatını kaybetti

Babasının 3 ay arayla ikinci kez vurduğu kişi hayatını kaybetti

Bolu'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Kahreden olay! Ağaç keserken feci şekilde can verdi

Markette vertigo krizi geçiren kasiyeri son anda tuttu

Korkutan anlar! Her şey bir anda oldu

İstanbul'da korkunç görüntü! Feci anlar kamerada

İstanbul'da korkunç görüntü! Feci anlar kamerada

'Tatilde cinsel saldırı' iddiasıyla ilgili mahkemeden flaş karar

'Tatilde cinsel saldırı' iddiasıyla ilgili mahkemeden flaş karar

Su çekilince ortaya çıktı! İşte Van Gölü'nün görünmeyen yüzü

Su çekilince ortaya çıktı! İşte Van Gölü'nün görünmeyen yüzü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.