HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İznik Gölü'nden çıkarıldı! Dünya çapında en önemli keşiften biri... 'Bir hacıya ait olduğunu düşünüyoruz'

İznik Gölü'nden çıkarıldı! Dünya çapında en önemli keşiften biri... 'Bir hacıya ait olduğunu düşünüyoruz'

06.10.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 1065 yılında yaşanan büyük depremdeki çökmenin etkisi ya da suların yükselmesiyle gölün içine gömüldüğü tahmin edilen bazilikada başlatılan kazı ve araştırmaları yeni keşiflerle devam ederken, üzerinde Aziz Nikolas'ın ismi bulunan kolye gün yüzüne çıkarıldı. Bir hacıya ait olduğu düşünülen kolye ucunun bulunması, bu senenin en önemli buluntusu olarak değerlendirildi. Prof. Dr. Mustafa Şahin, ''Bir hacı kafilesinin geldiğini ya da en azından bir hacının geldiğini düşünüyoruz'' dedi

İznik Gölü'nden çıkarıldı! Dünya çapında en önemli keşiften biri... 'Bir hacıya ait olduğunu düşünüyoruz'

Bursa'nın İznik ilçesinde 8 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikada Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında su altı kazıları sürdürülüyor.

Araştırma ekibi, ağustos ayının başından itibaren devam eden dalışlarda çok sayıda buluntu ile üzerinde Aziz Nikolas'ın ismi ve figürünün bulunduğu kolye ucunu gün ışığına çıkardı.

AA-20221006-29080841-29080831-IZNIK_GOLUNDEKI_BATIK_KILISEDE_AZIZ_NIKOLAS_FIGURLU_KOLYE_UCU_BULUNDU

''DÜNYA ÇAPINDAKİ EN ÖNEMLİ 10 KEŞİFTEN BİRİ''

Bir hacıya ait olduğu düşünülen kolye ucunun bulunması, Amerikan Arkeoloji Enstitüsünce 2014'te dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri gösterilen bazilikanın o dönemde hacı kilisesi olduğuna dair işaret olarak değerlendiriliyor.

İznik Gölü Bazilikal Kilisesi Su altı Kazıları Başkanı ve BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, AA muhabirine, bu yıl 3 Ağustos'ta başladıklarını dalışları geçen hafta sonunda tamamladıklarını anlattı.

AA-20221006-29080841-29080832-IZNIK_GOLUNDEKI_BATIK_KILISEDE_AZIZ_NIKOLAS_FIGURLU_KOLYE_UCU_BULUNDU

Çalışmalarda raporlama dönemine geçtiklerini belirten Şahin, şunları söyledi: "Bu sezon '12-B' olarak isimlendirdiğimiz alanda kazı çalışmalarına devam ettik. Burada kazı yaparken sorumuz şuydu: Kilisenin tamamı mı gömülerek terk edildi, yoksa sadece 'U' şeklindeki, havuz ya da kuyu olarak değerlendirdiğimiz bölüm mü gömülerek terk edildi? Geçmiş olduğumuz iki aylık süre zarfında şunu anladık ki sadece atrium (avlu) bölümünde bulunan 'U' şeklindeki yapı, yani kırılan mimari bloklarla gömülerek terk edilmiş. Bunun dışında yapı genelinde herhangi bir şekilde kırılan mimari bloklarla gömü söz konusu değil. Bunun anlamı, 'U' şeklindeki yapı kilisenin önemli bir bölümü olmalı ki gömülerek terk edilmiş ve daha sonra burası bir şekilde başkaları tarafından kullanılmasın istenmiş. Bu doğrultuda araştırmalarımız ve çalışmalarımız önümüzdeki kazı sezonlarında da devam edecek. Yani bu sırrı anlamaya çalışacağız."

AA-20221006-29080841-29080836-IZNIK_GOLUNDEKI_BATIK_KILISEDE_AZIZ_NIKOLAS_FIGURLU_KOLYE_UCU_BULUNDU

"BURAYA EN AZINDAN BİR HACININ GELDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Prof. Dr. Şahin, bu senenin önemli buluntuları arasında üzerinde Aziz Nikolas'ın bulunduğu bir kolye ucunun olduğunu vurguladı. Aziz Nikolas'ın kimliği ve Hristiyanlık için önemine ilişkin bilgi veren Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Biz onu daha çok 'Noel Baba' olarak tanıyoruz. Aziz’in rölikleri (kutsal eşya ve parça) şu anda Demre'de değil ama kilisesi Demre'de. Şu açıdan çok önemli; buraya bir hacı kafilesinin geldiğini ya da en azından bir hacının geldiğini bize gösteriyor. Muhtemelen Kudüs'te hac ödevini yerine getirdikten sonra deniz yoluyla Demre'ye gelen bir hacı, Aziz Nikolas'ın kilisesini ziyaret etmiş ve oradan anı olarak bir kolye satın almış. Daha sonra kara yoluyla Efes üzerinden İznik'e gelmiş ve bizim şu anda kazı yapmış olduğumuz kiliseyi ziyaret etmiş ve bir anı olarak büyük bir ihtimalle kolyesini eğer düşürmediyse kiliseye bırakarak gitmiş. Bunun bizim açımızdan önemi; şu anda kazısını yapmış olduğumuz kilisenin orijinalde bir hacı kilisesi olduğunu yani burayı ziyaret eden insanların hacı olarak isimlendirilebileceklerini gösteren önemli yerlerden biri. Dolayısıyla bu senenin en önemli buluntusu olarak değerlendiriyoruz.''

AA-20221006-29080841-29080837-IZNIK_GOLUNDEKI_BATIK_KILISEDE_AZIZ_NIKOLAS_FIGURLU_KOLYE_UCU_BULUNDU

1. KONSİL, İZNİK GÖLÜ'NDEKİ BAZİLİKADA MI TOPLANDI?

Şahin, ortasında Aziz Nikolas figürü, bir yanında yukarıdan aşağı "Hagios", diğer tarafında "Nikolaos" yazan kolye ucunun İznik Müzesi'ne teslim edildiğini dile getirdi.

Kazının 2023 dönemini haziran ayında başlatmayı planladıklarını ifade eden Şahin, "Bu sene oldukça geç kaldık, ağustos ayı oldukça geç bir tarih çünkü ekim ayıyla göldeki su sıcaklığı düşmeye başlıyor. Bu da dalış konusunda olumsuz koşullar ortaya çıkarıyor. Seneye en önemli amacımız 1. Konsil'in burada gerçekten toplanıp toplanmadığı konusunda önemli bilgi, bulgu ve belgelere ulaşmak. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

AA-20221006-29080841-29080840-IZNIK_GOLUNDEKI_BATIK_KILISEDE_AZIZ_NIKOLAS_FIGURLU_KOLYE_UCU_BULUNDU

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEVLİD KANDİLİ ne zaman? Mevlid Kandili yarın mı, bugün mü?MEVLİD KANDİLİ ne zaman? Mevlid Kandili yarın mı, bugün mü?
AK Parti Grup Toplantısı'nda güldüren anlar! Bakan Varank'tan Nureddin Nebati'ye ilginç not kameralara takıldı...AK Parti Grup Toplantısı'nda güldüren anlar! Bakan Varank'tan Nureddin Nebati'ye ilginç not kameralara takıldı...
Bakan Koca duyurdu... 'Faaliyeti durduruldu'Bakan Koca duyurdu... 'Faaliyeti durduruldu'
Anahtar Kelimeler:
Bursa bazilika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika | EYT mağdurlarının gözü kulağı orada! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

Son Dakika | EYT mağdurlarının gözü kulağı orada! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

Benzin ve motorin fiyatı değişti! İki günde iki zam...

Benzin ve motorin fiyatı değişti! İki günde iki zam...

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

İstanbul'daki satılık daire ilanı sosyal medyada olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

İstanbul'daki satılık daire ilanı sosyal medyada olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

THY uçağında korku dolu anlar! Hatay'a iniyordu...

THY uçağında korku dolu anlar! Hatay'a iniyordu...

Yüzde 100 zam sonrasında öğrenciler tercihlerini değiştirdi!

Yüzde 100 zam sonrasında öğrenciler tercihlerini değiştirdi!

İlginizi Çekebilir

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.