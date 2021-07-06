İzzet Yıldızhan: 50 arabam olsa neye yarar yine birine bineceğim

Yasakların son bulmasıyla birlikte sahne programlarına hız veren usta sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki akşam Crowne Plaza Florya'da sahne aldı.

Başak-Yunus Ersan çiftinin düğününde sahneye çıkan Yıldızhan, sahne aldığı 2 saat süresince 3 kostüm değiştirdi. Sahne sırasında oğulları Mustafa, Ali Yüşa ve Veysel Efe babalarını yalnız bırakmadı.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Yıldızhan, ''Yasakların kalkmasından ve tekrardan sahneye çıkıyor olmamızdan o kadar mutluyum ki anlatamam. Yasakların kalkmasıyla birlikte konser takvimimiz dolmaya başladı. Önümüzdeki hafta Diyarbakır ve Adana sahnelerim olacak. Ben ve orkestram şehir şehir dolaşarak, konserlerimizi vereceğiz.'' dedi.

Son yıllarda iş insanı kimliğiyle daha çok anılan Yıldızhan, "Sahnelere devam edecek misiniz?" sorusu üzerine, ''Ben ticaret hayatındaki tüm birikimimi sahnelerden kazandığım parayla yaptım. Şimdilerde ağırlık iş hayatı ama bu sahnelerde benim motivasyon kaynağım. Burada tüm sinir, stres gidiyor, motive oluyorum'' dedi.

500'Ü AŞKIN ÇALIŞANI VAR

500'ü aşkın çalışanı olduğunu verdiği bir röportajında ifade eden Yıldızhan, ''Onlar benim çalışanım değil, kader birliği ettiğim yol arkadaşlarım. Allah nasip ederse 2023'e kadar bu sayıyı bine taşımak. İstihdama katkı sağlam en büyük felsefem. Benim 50 arabam olsa neye yarar yine birine bineceğim. Benim 50 evim olsa ne yazar yine birinde oturacağım. Ama insanların hayatına dokunmak, iş imkanı sağlamak paha biçilemez bir mutluluk'' dedi. (SnobMagazin)

