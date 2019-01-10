İzzet Yıldızhan: 9 çocuğumun aylık masrafı 100 bin TL'den fazla

Türkücü İzzet Yıldızhan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Programda aile yapısından ve 9 çocuğundan bahseden Yıldızhan, aylık masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söyledi.

AYLIK MASRAFLARI 100 BİN TL'NİN ÜSTÜNDE

Yıldızhan, canlı yayında aile yaşantısıyla ilgili ilginç itiraflarda bulundu. Programda 9 çocuğuyla birlikte fotoğrafı paylaşılan Yıldızhan, "9 tane çocuğum var. 7 erkek, 2 kız. Çocuklarıma eğitimin önemini her seferinde söylüyorum. Hepsi okuyor. Aylık masrafları 100 bin TL'nin üzerinde." dedi.

"EVDE ÖDÜL VE CEZA SİSTEMİ VAR"

Evde çocuklara ödül ve ceza sistemi de uyguladığını söyleyen Yıldızhan, "İkramiye alan da oluyor, maaşının yarısı kesilen de. Benim 9 yaşında canavarın bana 100 bin TL zararı var, 3 tane televizyon patlattı" dedi. Yıldızhan, her çocuğuna eşit davrandığını ve harçlık olarak her ay maaş verdiğini de sözlerine ekledi.

