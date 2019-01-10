MAGAZİN

İzzet Yıldızhan: 9 çocuğumun aylık masrafı 100 bin TL'den fazla

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan katıldığı magazin programında 9 çocuğuna evde ödül ve ceza sistemini uyguladığını ve aylık masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söyledi.Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan katıldığı magazin programında 9 çocuğuna evde ödül ve ceza sistemini uyguladığını ve aylık masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söyledi.

Türkücü İzzet Yıldızhan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Programda aile yapısından ve 9 çocuğundan bahseden Yıldızhan, aylık masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söyledi.

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AYLIK MASRAFLARI 100 BİN TL'NİN ÜSTÜNDE

Yıldızhan, canlı yayında aile yaşantısıyla ilgili ilginç itiraflarda bulundu. Programda 9 çocuğuyla birlikte fotoğrafı paylaşılan Yıldızhan, "9 tane çocuğum var. 7 erkek, 2 kız. Çocuklarıma eğitimin önemini her seferinde söylüyorum. Hepsi okuyor. Aylık masrafları 100 bin TL'nin üzerinde." dedi.

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"EVDE ÖDÜL VE CEZA SİSTEMİ VAR"

Evde çocuklara ödül ve ceza sistemi de uyguladığını söyleyen Yıldızhan, "İkramiye alan da oluyor, maaşının yarısı kesilen de. Benim 9 yaşında canavarın bana 100 bin TL zararı var, 3 tane televizyon patlattı" dedi. Yıldızhan, her çocuğuna eşit davrandığını ve harçlık olarak her ay maaş verdiğini de sözlerine ekledi.

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İzzet Yıldızhan nafaka 9 çocuk 100bin TL

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
benim oğlanın 250-300 lira bi masrafı var ayda..
tipik diyarbakirli 9 cocuk :)
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