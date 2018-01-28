İzzet Yıldızhan ateş püskürdü: Beni eleştirenlerin hepsi feminist

Türkücü İzzet Yıldızhan geçtiğimiz günlerde dokuzuncu kez baba oldu. Üç ayrı kadından 9 çocuğu olan Yıldızhan çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"BENİ ELEŞTİRENLERİN HEPSİ FEMİNİST"



3 ayrı kadından 9 çocuğu olduğu için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan İzzet Yıldızhan, Posta'dan Oya Çınar'a konuştu. "Beni eleştirenlerin hepsi feminist" diyen ünlü türkücü şunları söyledi: "Ben hayatımı en doğru şekilde yaşıyorum. Üç beş çapulcunun ne dediği umurumda bile değil. Büyük çocuklarımın annesi hayatıma gireli 26 sene oldu. Sonrasındaki ilişkilerimi de ikinci bir kadın, üçüncü bir kadın daha var gibi algıladılar. Bunlar bazılarına batıyor demek ki."

"BEN ALLAH KATINDA 3 EŞİMLE DE EVLİYİM"



Yıldızhan çok konuşulacak açıklamalarına şöyle devam etti: "Tutturmuşlar neden resmi nikah yok. Ben zaten beraber olduğum insanla Allah katında evliyim. Allah'a inanıyorsanız imam nikahınızın olmaması mümkün değil. Ama üç ayrı insandan çocuklarım olduğu için ortada üç nikahsız kadın var diye düşünülüyor. Çocuklarımın sadece eğitim masrafları için servet ödüyorum. Onlar benim her şeyim. Diğer taraftan annelerini de şirketimin ortağı yaptım. Ben farklı bir adamım. Bende emeği olan insanı asla zorda bırakmam. En küçük ihtiyaçları benim sorumluluğumdadır."