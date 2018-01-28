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İzzet Yıldızhan ateş püskürdü: Beni eleştirenlerin hepsi feminist

MAGAZİN HABERLERİ | 28.01.2018 21:17 | Son Güncelleme 12 saat önce

Geçtiğimiz günlerde 9. çocuğunu kucağına alan İzzet Yıldızhan, 3 eşine de nikah yapmadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Yıldızhan, 'Üç beş çapulcu' deyip eleştirilere ateş püskürdü.

İzzet Yıldızhan ateş püskürdü: Beni eleştirenlerin hepsi feminist

Türkücü İzzet Yıldızhan geçtiğimiz günlerde dokuzuncu kez baba oldu. Üç ayrı kadından 9 çocuğu olan Yıldızhan çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"BENİ ELEŞTİRENLERİN HEPSİ FEMİNİST"

3 ayrı kadından 9 çocuğu olduğu için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan İzzet Yıldızhan, Posta'dan Oya Çınar'a konuştu. "Beni eleştirenlerin hepsi feminist" diyen ünlü türkücü şunları söyledi: "Ben hayatımı en doğru şekilde yaşıyorum. Üç beş çapulcunun ne dediği umurumda bile değil. Büyük çocuklarımın annesi hayatıma gireli 26 sene oldu. Sonrasındaki ilişkilerimi de ikinci bir kadın, üçüncü bir kadın daha var gibi algıladılar. Bunlar bazılarına batıyor demek ki."

"BEN ALLAH KATINDA 3 EŞİMLE DE EVLİYİM"

Yıldızhan çok konuşulacak açıklamalarına şöyle devam etti: "Tutturmuşlar neden resmi nikah yok. Ben zaten beraber olduğum insanla Allah katında evliyim. Allah'a inanıyorsanız imam nikahınızın olmaması mümkün değil. Ama üç ayrı insandan çocuklarım olduğu için ortada üç nikahsız kadın var diye düşünülüyor. Çocuklarımın sadece eğitim masrafları için servet ödüyorum. Onlar benim her şeyim. Diğer taraftan annelerini de şirketimin ortağı yaptım. Ben farklı bir adamım. Bende emeği olan insanı asla zorda bırakmam. En küçük ihtiyaçları benim sorumluluğumdadır."

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan türkücü

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
İNSAN MÜVETTESİ ZAVALLI BU
helal olsun yürü be adamsın
herkeskendi işine baksın mağduriyet yok ortada
allah katında hepsiyle evlisinde keşke devlet katındada öle yapsaydın
Akıllı adamın hali başka ...
izzet abi haklısn r en iyisini yapmışın önemli olan dini nikah
kardes kimse birsey demiyor eslerin raziysa kimseye birsey dusmez devam
adam allah katında evliyim diyorsa konu kapanmıştır. sokakta herkes zina yapıyor. onlar özgürlukse bu adama kimse karisamaz
bu adam malını seviyor, resmi nikah yoksa mirasta yok
parayı vermiş düdüğü çalmış
Kendi kızını da ikinci eş olarak nikahsız verir daha da mutlu olur ya da destekçileri bu durumu bı düşünür. bu iş değil ne Müslümanlığa ne erkekliğe sığar
Bu Arkadaş,2019 Kasım Seçimlerin de Akp'den Milletvekili Seçilip Aileden Sorumlu Bakan Yapılmalı,Bu Performansıyla Hak Ediyor Bence.!!!
helal be
Ne zaman bunu görsem aklıma otel rezaleti geliyor. Ayrıntıya girmeyeyim. iğrenirsiniz.
Savcılar nerde???
adnan oktar varken izzet kim ?
Sen hak yemiyor olabilirsin.... Bu ülkede bunu fırsat olarak değerlendirecek ne kadar kötü niyetli insan olduğunu düşünürsek.... İnsanlara yanlış şekilde örnek oluyorsun demek ki..!
Bizim de Hiltonlarımız olsa 3-5 kadın değil sürüyü ayağına getirir hayatın gerçeği bu bu kadar basit
3 eş nedir la. Kadına saygın olsa bunu yapmazsın zaten. Senin hayatın banane diyemiycem çünkü toplumun gözü önünde olan birisin. Küçükten büyüğe herkesin izlediği insanlar daha dikkatli olmalılar. O kadınlarada Allah akıl versin paylaşmayı seven zihniyet miğde bulandırıcı...
para için bu durumu kabul eden kadınlarda suç yok mu..! resmi nikah niye var..Sanatçı topluma örnek olmalıdır..böylemi örnek olacaksın. .
kadın haklarına saygılı olmayan adam değildir..sahnelerde kalkıpta ahkam kimse kesmesin...bu adamı ben dinlemiyorum...nedeni ise ortada...
matah bişeymiş gibi ortaya çıkıyorsun be adam.o kadınlarında midesi kaldırıyor demekki birbirlerini.21.yüzyıl ve sanatçı sözüm ona.yazıkk...
bende inançlı bir insanım. ama bu yaptığın zina bilgin olsun hadi senin halin vaktin yerinde mağdur kimse yok. peki seni örnek alıp pulsuzun biri evlenip çoluk çocukla ortada bıraksa kadıncağızı bunun vebali ne olacak kadın hakkını nasıl arayacak
rekabet ortamı yaratmış akıllı adam
iğrençsiniz topluma kötü örneksiniz bence al aileni git arabistanda iranda yaşa burası türkiye cumhuriyeti izzet bey
milletin derdi niye bsşkalarını geriyor. memlekette daha önemli sorunlar varken
Kadınlar madur değilse kendi rızaları ile evliliklerine birlikteliklerine devam ediyorlarsa adamda yükümlülüklerini yerine getiriyorsa bunda bir sorun yok ki . Ama feministlere göre evlenmeden nikah kıymadan istegin erkekle yaşa haftada hatta günde koca değiştir ha ozaman sorun yok dimi . neden zorunuza gidiyor anlamış değilim . alan memnun veren memnun.
imam nikahı varsa sorum yok desene baştan
SANA BİR ŞEY SÖYLENMEZDE SENİNLE İŞ YAPIP SENİ ŞIMARTANLARA ALLAH SİZİ ISLAH ETSİN DENİR.
metres yapacağına hanım yapmış eleştirenler ilerkisenelerde hakverirler tek kelime ile helal sana yıldızhan
Devletimiz bir el atsın konuya..
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