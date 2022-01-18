İzzet Yıldızhan'dan Alişan açıklaması! "Alişan'ın kardeşinin vefatında..."

Alişan, koronavirüse yakalanıp, yaklaşık bir ay yoğun bakım servisinde tedavi görmesine karşın kurtarılamayan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Kardeşinin ölümünden sonra bazı sahnelerini iptal eden Alişan bu dönemde yaşadığı bir olayı anlatıp adını vermediği ünlü şarkıcıyı affetmeyeceğini söyledi.

Alişan açıklamasında "Daha önce anlaştığım bir iş vardı ve sahneye çıkamayacağım için aldığım kaporaları iade edeceğimi söyledim. Organizatör başka bir şarkıcıyla anlaşmış. Kardeşimin vefatının 12'nci günüydü, bu şarkıcının menajeri kuzenimi arayıp 'Sanatçım parasını almadan sahneye çıkmıyor' dedi..." yorumunda bulunmuştu.

Bunu diyen şarkıcının İzzet Yıldızhan olduğu ortaya çıkmıştı. tv8'de yayınlanan '2. Sayfa programında gündeme gelen haberde şu ifadelere yer verilmişti: "Alişan'ın ismini sakladığı isim İzzet Yıldızhan! Eski dostunun bu tavrına sinirlenen Alişan, İzzet Yıldızhan'ı sosyal medyadan takipten çıkarıp, engelledi. Yıldızhan'ın menajeri 'Sanatçımın bundan haberi yok' dedi."

"CENAZEYE YETİŞEMEDİM"

Açıklama yapan İzzet Yıldızhan, "Böyle bir konuda adımın geçmesini üzüntüyle öğrendim. Böyle bir olaydan haberim yoktu. Bilgim olsa böyle bir olayın yaşanmasına müsaade etmezdim. Keşke Alişan, sosyal medyadan beni çıkaracağına arayıp konuşsaydı" ifadelerini kullandı. Ünlü türkücü, "Ben organizatörlerle para konuşmam. Bu konuları menajerim konuşur, ben sahneye çıkar sanatımı icra ederim. Alişan'ın kardeşinin vefatında şehir dışında olduğum için cenazeye yetişemedim, arayarak baş sağlığı ilettim ve acısını paylaştım. Böyle bir olayın bana mâl edilmesi beni derinden üzdü" dedi.



