Jackie Chan Corona virüsüne panzehir bulana ödül verecek

Yıldız oyuncu Jackie Chan, yaptığı açıklamada, "Hangi kişinin ya da kurumun panzehiri geliştirdiği önemli değil. Eğer başarılı olurlarsa kendilerine 1 milyon Yuan vererek teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Bu parayla ilgili değil" diyen 65 yaşındaki yıldız, "Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Chan'in bu girişimi dünyanın hemen her yerinden büyük övgü alırken, Chan daha sonra yaptığı açıklamada ise, "Bilim ve teknoloji virüsün üstesinden gelmenin anahtarıdır. Bence birçok insan benimle aynı düşünceye sahip. Umarım en kısa sürede bir panzehir bulunur" sözlerini dile getirdi.



Öte yandan, Jackie Chan'ın son filmi Vanguard, Corona virüsü yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında sinemaların kapatılması nedeniyle vizyona giremedi.

