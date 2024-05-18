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  4. Yer: Amasya! Böyle eziyet mi olur? Biri baltayla başına vurdu, diğeri defalarca bıçakladı...

Yer: Amasya! Böyle eziyet mi olur? Biri baltayla başına vurdu, diğeri defalarca bıçakladı...

18.05.2024 13:51
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Amasya'da bir et entegre tesisinde görev yapan iki kişi bir büyükbaş hayvanı kesmek için harekete geçince hayvan huzursuzlandı. Görevlilerden biri hayvanı bayıltmak için başına baltayla defalarca vurdu. Öteki görevli ise hayvanı bıçakladı. Böyle eziyet mi olur dedirten anlar kameraya yansıdı.

Yer: Amasya! Böyle eziyet mi olur? Biri baltayla başına vurdu, diğeri defalarca bıçakladı...

Kan donduran olay, Amasya Suluova ilçesi Harmanağılı köyünde faaliyet gösteren özel bir et entegre tesisinde meydana geldi. Kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı ve işçilere saldırmaya başladı. Görevliler hayvana müdahale etti. Sakinleşmemesi üzerine iki görevli, başına baltayla defalarca vurarak bayıltmak istedi, bir diğer kişi de birkaç defa bıçak batırdı. Yaşanan anlar, başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

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Görüntüler tepki çekerken tesisin avukatı Mehmet Akif Aydın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıllardır faaliyet gösteren bir işletmedir. Hiçbir şekilde böyle bir durumla bugüne kadar karşılaşılmış değildir. Bu yaşanan olayın da nasıl olduğu, nasıl geliştiğiyle ilgili en kısa zamanda açıklama yapacağız. Üzücü bir olay” dedi.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine tesiste görevli İ.T. (37) N.T. (19), H.S. (35), E.Ç. (20) ve A.A. (49) gözaltına alındı. Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada 17.05.2024 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bir et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen, büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntüler bulunduğu belirtilerek, Cumhuriyet Başsavcılığının bilgileri doğrultusunda, konu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 kişi hakkında adli tahkikata başlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuatlar doğrultusunda, işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanacağı da bildirildi.

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(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya büyükbaş hayvan
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