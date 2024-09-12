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'Jahrein' Ahmet Sonuç gözaltına alındı! Emniyet açıklama yaptı, işte nedeni...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.09.2024 22:40
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Sosyal medya fenomeni 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç, Antalya'da gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Sonuç'un müstehcenlik suçundan gözaltına alındığını ve işlem başlatıldığını açıkladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada Sonuç'un sosyal medyada canlı yayın yaparak müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yaptığının belirlendiği aktarıldı.

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EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.

AHMET SONUÇ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.

(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından GÖZALTINA ALINARAK haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre MÜSTEHCENLİK suçundan İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Jahrein (Ahmet Sonuç)
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