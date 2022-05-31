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Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı

31.05.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündeme ve siyasete dair yaptığı yorumlarla gündemde olan 'Jahrein' mahlaslı Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı. Sonuç'un mavi tıklı olan ve yüz binlerce takipçisi bulunan hesabının neden kapatıldığı ise henüz ortaya çıkmadı.

Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı

Jahrein adıyla yaptığı yayınlarla büyük kitlelere ulaşan, son dönemde ise siyasi konulardaki yorumlarıyla gündem olan Ahmet Sonuç'un (Jahrein) Twitter hesabı askıya alındı. Yüz binlerce takipçisi bulunan ve Twitter onaylı hesaba, Sonuç'un takipçileri ulaşamıyor.

Sonuç'un askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi.
Son olarak 726 bin takipçiye sahip olan Ahmet Sonuç'un hesabının geri gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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