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  4. Jake Gyllenhaal, Jennifer Aniston ile seks sahneleri çekmenin 'işkence' olduğunu söyledi! İtirafı şaşkına çevirdi

Jake Gyllenhaal, Jennifer Aniston ile seks sahneleri çekmenin 'işkence' olduğunu söyledi! İtirafı şaşkına çevirdi

28.12.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal, 2002 yılında “The Good Girl (İyi Kız)” filminde başrolünü paylaştığı Jennifer Aniston’la ilgili olarak hayranlarını şaşırtan bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu Jennifer Aniston’la sevişme sahnelerini çekerken zorlandığını itiraf etti.

Jake Gyllenhaal, Jennifer Aniston ile seks sahneleri çekmenin 'işkence' olduğunu söyledi! İtirafı şaşkına çevirdi

The Howard Stern Show'a konuk olan 42 yaşındaki Jake Gyllenhaal, 2002 yılında vizyona giren “The Good Girl (İyi Kız)” filmindeki sevişme sahnelerine ilişkin olarak yıllar sonra bir itirafta bulundu. Filmin başrolünü birlikte paylaştığı Jennifer Aniston’a gerçekten aşık olduğunu dile getiren Jake Gyllenhaal, ünlü oyuncuyla samimi sahneler çekmenin kendisi için zor olduğunu itiraf etti. Sevişme sahnelerini işkece olarak tanımlayan Gyllenhaal o yıllarda hissettiği samimi duygulardan bahsetti.

ARAYA YASTIK KOYMUŞLAR

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Sevişme sahnelerinin kendi doğal akışında oluştuğunu dile getiren Gyllenhaal, “İşkenceydi, evet öyleydi ama aynı zamanda değildi de. Yani, hadi ama. İkisinin karışımı gibiydi. Cinsellik içeren sahneleri çekmek garip bir iştir, çünkü izleyen 30, belki de 50 kişi vardır. Bu sahneler dans etmek gibidir” dedi.

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Filmdeki sevişme sahnelerinde aralarında yastık olduğunu belirten oyuncu "Aslında bunu Jennifer önermişti. Çekime başlamadan nazikçe ‘Buraya bir yastık koyacağım' demişti" ifadelerini kullandı.

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Jennifer Aniston Jake Gyllenhaal

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