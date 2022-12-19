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Yıllardır devam eden spekülasyonlara Titanik’in yönetmeni noktayı koydu! “Ölmesi gerekiyordu”

19.12.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü filmlerinden 1997 yapımı Titanik yayınlandığı döneme damga vurmasının yanında yıllar boyunca izlenen kült yapımlardan biri olmayı başardı. Pek çok kişi Titanik’in final sahnesini tartışmaya devam ediyor. Filmin finalinde Leonardo Di Caprio'nun canlandırdığı 'Jack' karakterinin ölümüne dair ünlü yönetmen James Cameron yıllar sonra açıklama yaptı.

Yıllardır devam eden spekülasyonlara Titanik’in yönetmeni noktayı koydu! “Ölmesi gerekiyordu”

Sosyal medyada Titanik’in milyonları ağlatan final sahnesinde Jack ve Rose karakterinin aynı anda kurtulmasının mümkün olduğu yıllarca konuşulmuştu. Gösteriminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala spekülasyonlara konu olan final sahnesini bu kez filmin yönetmeni James Cameron değerlendirdi.

“JACK’İN ÖLMESİ GEREKİYORDU”

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Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü film unvanına sahip olan "Titanik" hakkında konuşan James Cameron Leonardo Di Caprio'nun canlandırdığı 'Jack' karakterinin ölmekten başka seçeneği olmadığını söyledi.

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Tartışmalara son noktayı koymak isteyen Cameron bilimsel çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Kate ve Leo'nun vücut kütlesiyle aynı olan iki dublör kullandık ve her tarafına sensörler yerleştirdik. Onları buzlu suya koyduk ve çeşitli yöntemlerle hayatta kalıp kalamayacaklarını test ettik ve cevap, ikisinin de hayatta kalmasının hiçbir yolu olmadığıydı. Biri ölmek zorundaydı" dedi. Bilimsel çalışmanın sonuçları Titanik’in 25’inci yılına özel olarak hazırlanan bir belgeselde paylaşılacak.

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