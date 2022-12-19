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Son dönemlerin popüler dizisi “Wednesday” 1 milyar saat izlenmeye ulaştı! Yeni rekortmen olmayı başardı

19.12.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin popüler dizisi haline gelen herkesin konuştuğu “Wednesday” dizisi Dahmer’in rekorunu kırarak 1 milyar saat izlenmeye ulaştı. Yayınlandığı dijital platformda İngilizce dilinde en çok izlenen yapımlardan ikincisi oldu.

Son dönemlerin popüler dizisi “Wednesday” 1 milyar saat izlenmeye ulaştı! Yeni rekortmen olmayı başardı

Tim Burton’ın popüler “Addams Ailesi” serisinin yan yapımı olarak 16 Kasım’da yayın hayatına başlayan Wednesday dizisi listeleri alt üst etmeyi başardı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşen dizi yayınlanmasının ardından Netflix’te ilk 28 gün içinde bir milyar saat izlenme süresini aşan üçüncü yapım olarak rekora imza attı.

WEDNESDAY KONUSU

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Wednesday Addams'ın tuhaf bir akademideki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsü konu ediniyor. Dizide Wednesday yeni ortaya çıkan medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışacak, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önleyecek ve 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi çözecek. Üstelik tüm bunları yaparken okulda kurduğu yeni ve karmakarışık ilişkilerde yolunu bulmaya çalışacak.

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

WEDNESDAY OYUNCULARI

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  • Wednesday Addams - Jenna Ortega
  • Enid Sinclair - Emma Myer
  • Xavier Thorpe - Percy Hynes White
  • Tyler Galpin - Hunter Doohan
  • Bianca Barclay - Joy Sunday
  • Ajax - Georgie Farmer
  • Eugene - Moosa Mostafa
  • Larissa Weems - Gwendoline Christie
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