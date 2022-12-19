Son dönemlerin popüler dizisi “Wednesday” 1 milyar saat izlenmeye ulaştı! Yeni rekortmen olmayı başardı

Tim Burton’ın popüler “Addams Ailesi” serisinin yan yapımı olarak 16 Kasım’da yayın hayatına başlayan Wednesday dizisi listeleri alt üst etmeyi başardı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşen dizi yayınlanmasının ardından Netflix’te ilk 28 gün içinde bir milyar saat izlenme süresini aşan üçüncü yapım olarak rekora imza attı.

WEDNESDAY KONUSU

Wednesday Addams'ın tuhaf bir akademideki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsü konu ediniyor. Dizide Wednesday yeni ortaya çıkan medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışacak, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önleyecek ve 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi çözecek. Üstelik tüm bunları yaparken okulda kurduğu yeni ve karmakarışık ilişkilerde yolunu bulmaya çalışacak.

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

WEDNESDAY OYUNCULARI