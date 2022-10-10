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Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Tepelerindeki kamerayı görünce şaşkına döndüler

10.10.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balayı için Airbnb üzerinden bir ev kiralayan çift, kiraladıkları mülkün jakuzisinde balayının tadını çıkardıkları esnada, kamera ile göz göze geldiler. Şaşkına dönen ikili, o anın görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı. Viral olan video, kısa sürede büyük tepki topladı.

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Tepelerindeki kamerayı görünce şaşkına döndüler

Bir blog yazarı olan Brooklynn Lecomte Sears, kocası Logan ile Airbnb kalmakta olduğu Airbnb evinde jakuzide 'balayı' yaparken, bir güvenlik kamerasının doğrudan kendilerine doğrultulmuş olduğunu fark edince şoke oldular.

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HERKES ŞAŞIRDI

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Hıristiyan çift, "Balayında jakuzideyken Airbnb'nin dışarıda kameraları olduğunu fark ettiğinizde" başlığıyla paylaşılan ve 789.000'den fazla beğeni alan gönderi, birçok kullanıcıyı şaşırttı.

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''TEK KİŞİ BEN MİYİM?''

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İzleyicilerin çoğu konaklama yerinin bunu rezervasyonda belirtmesi gerektiğinde ısrarcı oldu. Benzer hikayeler paylaşan insanlar da oldu. Bir kullanıcı ise farklı bir perspektiften yaklaştı ve "Sahip olmadığım bir jakuzide veya havuzda garip şeyler yapmayan tek kişi ben miyim?" diye sordu.

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HAMİLEYMİŞ

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Kimileri ise durumdan çok çiftin jakuzide ne yaptıklarına odaklandılar. Brooklynn, birkaç hafta sonra sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu ve balayından onlara hediye bir bebekleri olduğunu açıkladı. Bir erkek bebek bekleyen çift, yüzlerce tebrik mesajı aldılar.

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Anahtar Kelimeler:
balayı
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