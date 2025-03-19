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James Webb Teleskobu başka bir gezegende karbondioksidi keşfetti! Atmosferde neler oluyor?

19.03.2025 16:02
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James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Güneş sistemi dışındaki bir gezegenin atmosferinde tespit edilen karbondioksidin ilk görüntülerini elde etti. Johns Hopkins Üniversitesi'nden astrofizikçiler, gezegen oluşumu araştırmalarının önemli bir parçası olan 130 ışık yılı uzaklıktaki çok gezegenli HR 8799 sistemini gözlemleyerek bu tarihi keşfi gerçekleştirdi. Bu buluş, uzak dünyaların atmosfer yapıları hakkında derinlemesine bilgi edinme yolunda büyük bir adım olarak kabul ediliyor.

James Webb Teleskobu başka bir gezegende karbondioksidi keşfetti! Atmosferde neler oluyor?

JAMES Webb Uzay Teleskobu (JWST), Güneş sistemi dışında bir gezegenin atmosferinde tespit edilen karbondioksidin ilk görüntülerini elde etti.

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130 IŞIK YILI MESAFEDE ‘HR 8799’ SİSTEMİ

Johns Hopkins Üniversitesi’nden astrofizikçilerin, gezegen oluşumu araştırmaları için uzun süredir önemli bir hedef olan 130 ışık yılı mesafedeki çok gezegenli ‘HR 8799’ sistemini gözlemlediği bildirildi.

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"KARBON, OKSİJEN VE DEMİR ELEMENTLERİ BULUNUYOR"

Araştırmanın yazarlarından William Balmer, “Bu gezegenlerin atmosferlerinde karbon, oksijen ve demir gibi ağır elementlerin önemli bir kısmının bulunduğunu gösterdik” ifadelerini kullandı.

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JAMES WEBB'İN KORONAGRAF CİHAZI İLE ÇEKTİLER

Fotoğrafları çekmek için James Webb'in yıldızların etrafındaki uzak gezegenleri inceleyen koronagraf cihazını kullanan araştırmacılar, bu sayede Güneş sistemi dışındaki bir gezegenin atmosferinde bulunan karbondioksidin görüntülerini elde etti.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay gezegen Astronomi Ve Uzay Bilimleri gökyüzü James Webb Uzay Teleskobu
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